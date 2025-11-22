Фицджералд триумфира в Ливърпул и остава в битката за защита на титлата си в Лагоа

Действащата европейска шампионка по крос-кънтри за жени под 20 години Инес Фицджералд си осигури място на тазгодишното първенство в Лагоа на 14 декември след доминираща победа на британските квалификации в Ливърпул днес.

Фицджералд, която спечели състезанието за девойки под 20 години в Брюксел през 2023 г. и в Анталия през 2024 г., остава в надпреварата за хеттрик в Португалия следващия месец, след като постигна убедителна победа в характерния си стил – водейки от самото начало.

Тя поведе още със стартовия изстрел и поддържаше безмилостно темпо по цялото 4.4-километрово трасе, като до финала нямаше и следа от съпернички.

"Хубаво е да имам малко увереност преди европейското първенство след няколко седмици“, заяви Фицджералд след състезанието. "Винаги съм обичала трасето в Ливърпул и то отново не ме разочарова – беше много забавно.“

"Опитвам се да се съсредоточа върху собственото си бягане, да преценя усилията си и да извлека максимума от себе си“, добави тя.

Състезанието при мъжете беше последно за деня, когато трасето вече беше разкаляно и в най-тежко състояние. Тренировъчните партньори Скот Бийти и Рори Леонард обаче се справиха с лекота с трудните условия, като се откъснаха още в първата обиколка и натрупаха непреодолима преднина.

Бийти, който завърши девети на 5 км на Световното първенство по шосейно бягане в Рига през 2023 г., се откъсна преди средата на дистанцията и се устреми към превъзходна победа с преднина от 15 секунди.

Леонард, девети при мъжете на миналогодишното Европейско първенство по крос-кънтри в Анталия, се пребори за второто място и си осигури участие в Лагоа 2025, изпреварвайки Ричард Слейд.

Матю Рамсден поднесе изненада, печелейки надпреварата при мъжете до 23 години. Той перфектно разпредели силите си, за да си осигури дебютно участие на Европейското първенство по крос-кънтри.

Състезанието при младежите до 20 години се реши с финален спринт между двама финалисти от Европейското първенство по лека атлетика в Тампере 2025. Бегачът на 5000 метра Майкъл Кларк успя да изпревари специалиста на 800 метра Уил Рабджонс в края на 4.4-километровото трасе.

Кари Хюз спечели оспорваната надпревара при жените, като се откъсна в заключителните етапи по бързо влошаващото се трасе. С тази победа тя си гарантира седмо участие на Европейското първенство по крос-кънтри.

Плътно зад нея завършиха опитните ѝ съотборнички от британския национален отбор Попи Танк и Изи Фрай, които също си осигуриха място за Лагоа 2025.

Меган Харис спечели състезанието на 5.6 км при жените до 23 години, преследвана от бронзовата медалистка на 5000 метра от Световните университетски игри Емили Паркър. И двете си осигуриха участие за Лагоа 2025.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages