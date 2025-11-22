Популярни
Илиан: Твърде малко видяхме от всичко, трябват повече хъс и душа

  • 22 ное 2025 | 16:52
  • 527
  • 1

Наставникът на Черно море даде мнението си след поражението от Локомотив (София) в efbet Лига. Бившият национален селекционер призна, че не е доволен от футболистите, влезли от резервната скамейка.

"Твърде малко видяхме от всичко, губихме повечето единоборства, това е най-неприятното. Оттам Локомотив доби самочувствие и спечелиха. Имахме моменти, първото полувреме имахме ситуации, второто имахме натиска, който правим у дома.

Влязоха хора, които подходиха инертно, внесоха монотонност, влезе в руслото на Локомотив, който искаше да убива времето, не внесоха свежест влезлите. Трябва да отдадем и че Локомотив добре се защитава, имат само две загуби като гости. Имаха план.

Мачът срещу Ботев (Пловдив), който се задава? Херо е най-опитният човек в треньорството в България, ще му е първи мач у дома, неприятно гостуване. Но ние трябва да си промених характера, малко повече хъс и душа, иначе навсякъде ще ни е трудно", каза варненският специалист.

Снимки: Startphoto

