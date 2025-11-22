Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Монтана 2003 се подсили с националка на Финландия

Монтана 2003 се подсили с националка на Финландия

  • 22 ное 2025 | 16:40
  • 378
  • 0
Монтана 2003 се подсили с националка на Финландия

Монтана 2003 има ново финландско попълнение, съобщиха официално от лагера на шампиона на България. Това е националката на страната си Линда-Лота Лехторанта.

“Линда-Лотта Лехторанта подписа с нашия състав и ще бъде част от клуба за оставащата част до края на сезона, заменяйки на гардовата линия Джаника Грифит-Уолъс“, информираха от тима от Монтана чрез официалната си страница във Фейсбук.

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети
Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

“Голяма част от кариерата ѝ минава в родния Котка Пели-Кархут, където играе последните 2 сезона. През изминалата състезателна година за 37 мача баскетболистката записва средно по 9.4 точки, 3.8 борби и 7.4 асистенции.

През годините Лехторанта е била част от съставите на Келтерн (Германия), Сокол Храдец (Чехия), Фрайбург (Германия) и Елицур Рамла (Израел).

Успех и късмет, Линда“, добавиха от Монтана 2003.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Ясикевичус обясни защо феновете на Партизан го обичат, а тези на Цървена звезда го освиркват

Ясикевичус обясни защо феновете на Партизан го обичат, а тези на Цървена звезда го освиркват

  • 22 ное 2025 | 14:58
  • 613
  • 0
Във Фенербахче бесни заради транспарант на феновете на Партизан

Във Фенербахче бесни заради транспарант на феновете на Партизан

  • 22 ное 2025 | 14:42
  • 855
  • 0
Саша Обрадович: Твърде рано е да говорим за Финалната четворка

Саша Обрадович: Твърде рано е да говорим за Финалната четворка

  • 22 ное 2025 | 14:17
  • 434
  • 0
Гард на Реал Мадрид стана MVP на 12-ия кръг в Евролигата

Гард на Реал Мадрид стана MVP на 12-ия кръг в Евролигата

  • 22 ное 2025 | 14:01
  • 438
  • 0
Торонто съсипа Вашингтон за шеста поредна победа в НБА

Торонто съсипа Вашингтон за шеста поредна победа в НБА

  • 22 ное 2025 | 10:10
  • 896
  • 0
Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

  • 22 ное 2025 | 07:15
  • 3943
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:1 Ботев (Пд), Наумов изби удар на Мартино

ЦСКА 0:1 Ботев (Пд), Наумов изби удар на Мартино

  • 22 ное 2025 | 18:05
  • 36551
  • 206
Лудогорец представя новия старши треньор

Лудогорец представя новия старши треньор

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 3081
  • 4
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 27510
  • 65
Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

  • 22 ное 2025 | 13:57
  • 37339
  • 222
Ливърпул 0:2 Нотингам Форест, Савона удвои

Ливърпул 0:2 Нотингам Форест, Савона удвои

  • 22 ное 2025 | 17:00
  • 5366
  • 21
Барселона 2:0 Атлетик Б, Феран заби втория преди почивката

Барселона 2:0 Атлетик Б, Феран заби втория преди почивката

  • 22 ное 2025 | 17:15
  • 4625
  • 4