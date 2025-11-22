Популярни
Георги Димитров: От мач на мач показваме все по-добра игра

  22 ное 2025 | 14:47
Старши треньорът на Дея спорт (Бургас) Георги Димитров заяви след загубата в градското дерби с Нефтохимик 2010 с 2:3 гейма, че се гордее със състезателите си за представянето им, и, че от мач на мач показват все по-добра игра.

"Със сигурност имаше много хубави неща в този мач, много положително реагирахме след слабия първи гейм, който изиграхме. Влезнахме добре във втория гейм, малшанс във втория гейм. Не можахме да го спечелим. След това реакцията на отбора бе похвална, гордея се с момчетата. Въпреки че изоставахме с 2:0 гейма, изиграхме добри трети и четвърти гейм, започнахме добре в тайбрека. Два пъти не успяхме да отиграем. Равностоен мач, истинско бургаско дерби. За пореден път се доказа, че това кой на кое място е в класирането, не е водещо. В такива мачове е възможно всичко. Искам да поздравя и отбора на Нефтохимик, първо за това, че успяха да продължат в европейските турнири - за всички български отбори е полезно това."

Нефтохимик пречупи Дея спорт в дербито на Бургас след драма
Нефтохимик пречупи Дея спорт в дербито на Бургас след драма

"Положителното е, че успяваме да градираме играта си, въпреки че губим някои мачове. Показваме от мач на мач по-добра игра. Знаем къде са ни слабите страни, ще се върнем в залата и ще работим върху тях. Има елементи, на които не сме добре. В момента, в който започнем да се подобряваме, можем да играем хубав волейбол и да сме конкурентноспособен отбор. Нефтохимик е отборът, който играе може би един от най-добрия волейбол в нашето първенство от началото на сезона",

"Георги и Валентин Братоеви са хора, които живеят с волейбола. За мен е изключително приятно да работя с тях. От хора като тях може да се "краде" много, без значение дали си техен съотборник, или треньор. Те са само и единствено от полза на мен и целия отбор", завърши Димитров.

Снимки: Startphoto

