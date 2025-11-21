Нефтохимик пречупи Дея спорт в дербито на Бургас след драма

Отборът на Нефтохимик 2010 (Бургас) продължава непобеден от началото на сезона в efbet Супер Волей, след като постигна 4-а поредна победа. Воденият от Франческо Кадеду пречупи и надделя изключително драматично над Дея спорт с 3:2 (25:14, 25:23, 16:25, 22:25, 15:11) в бургаското дерби от 5-ия кръг на първенството, играно тази вечер пред около 350 зрители в зала "Бойчо Брънзов".

Така Нефтохимик е начело във временното класиране с 4 победи от 4 мача и 11 точки. Дея спорт пък е на 8-о място в подреждането с 1 победа, 4 загуби и 4 точки.

В междинния 6-и кръг Нефтохимик ще е домакин на Черно море (Варна), докато Дея ще приеме Монтана. Срещите са съответно в сряда (26 ноември) от 18,00 часа и във вторник (25 ноември) от 18,30 часа.

Най-резултатни за Нефтохимик станаха Рикардо Жуниор (1 блок, 1 ас, 48% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +12) и Стефан Чавдаров (6 аса!, 3 блока и 60% ефективност в атака - +15) с по 18 точки за победата. Чавдаров бе обявен и за MVP на мача.

Калоян Балабанов добави още 17 точки (2 блока, 2 аса, 52% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +14) за успеха.

За Дея Цветелин Цветанов (1 блок, 3 аса и 50% ефективност в атака - +5) и Ерион Байрами (3 блока, 3 аса, 38% ефективност в атака и 18% позитивно посрещане - +2) реализираха 18 и 17 точки. Валентин Братоев се отчете с 15 точки (2 блока, 1 ас, 55% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане - +11), но и това не беше достатъчно за победа.

ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 2:3 (14:25, 23:25, 25:16, 25:22, 11:15)

ДЕЯ СПОРТ: Георги Братоев 7, Цветелин Цветанов 18, Ерион Байрами 17, Валентин Братоев 15, Хади Шуркаби 3, Мохамадреза Хозури 11 - Иван Дунков-либеро (Николай Учиков, Николай Градинарски, Константин Чипев-либеро)

Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

НЕФТОХИМИК 2010: Дмитро Долгополов 2, Ади Османович 13, Рикардо Жуниор 18, Калоян Балабанов 17, Стефан Чавдаров 18, Мартин Кръстев 11 - Симеон Добрев-либеро (Любослав Телкийски, Димитър Василев, Стоян Димитров 4, Венцислав Рагин)

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg