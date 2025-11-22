Франческо Кадеду: Винаги е голяма емоция да играем срещу Дея

Старши треньорът на Нефтохимик 2010 (Бургас) Франческо Кадеду заяви след победата в градското дерби с Дея спорт с 3:2 гейма, че всеки път е голяма емоция да се играе срещу съперника, и, че е щастлив да види добра игра от състезателите си след мача в Европа.

"Мачът беше много емоционален, защото в последните 10 дни имахме три двубоя, които трябваше да печелим. Всеки път е голяма емоция да играем срещу местния съперник, срещу волейболисти, с които сме били заедно преди. Радвам се да видя Георги и Валентин Братоеви в добра форма. Но съм щастлив и да видя, че моите волейболисти след мача в Европа играха добре. Особено след третия гейм емоциите бяха наистина много силни, но в крайна сметка сме щастливи от развоя."

Снимки: Startphoto