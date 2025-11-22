Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Гард на Реал Мадрид стана MVP на 12-ия кръг в Евролигата

Гард на Реал Мадрид стана MVP на 12-ия кръг в Евролигата

  • 22 ное 2025 | 14:01
  • 255
  • 0
Гард на Реал Мадрид стана MVP на 12-ия кръг в Евролигата

Фантастично представяне и рекорд за сезона по коефициент на полезно действие донесоха на гарда на Реал Мадрид Тео Маледон титлата за най-полезен играч на 12-ия кръг в Евролигата. Плеймейкърът на "кралския клуб" постигна КПД 34 при победата на своя отбор срещу Жалгирис (100:99), което е най-доброто постижение сред всички играчи, записали победа в този кръг.

За по-малко от 22 минути на паркета срещу Жалгирис, французинът отбеляза 25 точки, с впечатляващ процент на стрелба за две точки (7/8) и перфектно представяне от линията за наказателни удари (11/11). Към статистиката си добави и пет асистенции, три борби, две откраднати топки и извоювани седем фаула, демонстрирайки многостранност в ключови моменти от мача. Въпреки че най-високият КПД в кръга – 39 индексни точки – беше постигнат от Джъстин Робинсън, гарда на Париж, който отбеляза 35 точки срещу Олимпиакос, наградата за MVP традиционно се присъжда на най-добрия играч от победилия отбор.

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

Трябва да се отбележи, че изминалият кръг беше белязан от още едно невероятно представяне на Силван Франсиско от Жалгирис, който беше MVP за октомври в Евролигата. При споменатата загуба на Жалгирис от Реал той имаше 37 индексни точки, изравнявайки личния си рекорд с 33 точки и постигайки рекорд в кариерата си с 11 асистенции. Въпреки това, героичната игра на Маледон и победата на Реал го изведоха на преден план.

Сред най-добрите постижения в кръга бяха и Кендрик Нън (Панатинайкос) и Стърлинг Браун (Партизан) с по 26 КПД. Браун отбеляза 27 точки при загубата на Партизан от Фенербахче, докато Нън поведе Панатинайкос към победа над Дубай.

Снимки: Imago

