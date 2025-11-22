Кая Николова: Участието в Шампионската лига ни прави още по-мотивирани

Центърът на Марица (Пловдив) Кая Николова даде интервю пред клубната медия след победата над Дея Волей (Бургас) с 3:0 гейма като домакин в зала Строител в среща от шестия кръг на Националната волейболна лига Демакс. За Жълто-сините това бе шести пореден успех от началото на сезона във вътрешния шампионат и общо осми след отстраняването на хърватския Динамо (Загреб) в решаващия кръг за влизане в групите на Шампионската лига.

“Искам да благодаря на публиката, която беше и ни подкрепяше. Мисля, че се представяме добре. Естествено, че има още много какво да покажем. Надявам се в следващите мачове да играем и още по-добре”, заяви Николова след победата над Дея Волей.

В следващия си мач състезателките на старши треньора Ахметджан Ершимшек гостуват на полския Девелопрес (Жешув) в първата си среща от програмата на група Е в Шампионската лига.

“Труден противник, но смятам, че отново ще покажем най-доброто, на което сме способни. Надявам се да зарадваме нашата публика. Участието в Националната волейболна лига и Шампионската лига ни прави още по-мотивирани. Естествено, че има умора, но емоцията, вълнението от самите мачове и от съперниците, срещу които играем – това ни държи и ни помага много”, допълни още състезателката на Жълто-сините.

Двубоят между Девелопрес (Жешув) и Марица е на 26 ноември (сряда) от 19:00 часа българско време.