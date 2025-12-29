“Фалшивият” сервис, който предизвика полемика във волейболния свят

Неотдавна един сервис предизвика сериозна полемика във волейболния свят. А главен герой в ситуацията е турската националка Ебрар Каракурт, която нерядко се замесва в проблеми.

Този път нападателката на Еджзаджъбашъ Дайнавит си навлече гнева на треньори и състезатели с началния си удар. В самия край на двубоя от десети кръг срещу водения от Лоренцо Мичели Бешикташ - при 14:6 в тайбрека, Каракурт застава на линията, за да изпълни сервис. Странните движения, които извършва, предизвикват позиционна грешка на противника, която донася последната точка за скандалната волейболистка и съотборничките ѝ. Бившият национален селекционер на България Лоренцо Мичели бе директен след мача: "Никога не можеш да спечелиш без уважение". Италианският треньор го нарече неспортсменско, критикувайки го публично, включително в социалните медии, подчертавайки, че подобно поведение не е в духа на волейбола.

Ситуацията бе широко коментирана в бразилското спортно интернет шоу Basticast от бившата националка на "селесао" Таиса Менезеш. Двукратната олимпийска шампионка отправи остри критики към Каракурт, но и към скорошната промяна в правилата на ФИВБ.

По отношение на жеста на туркинята Таиса бе повече от категорична: "Това момиче изобщо не ме изненадва. Нищо от това, което прави - дали положително, или отрицателно — обикновено само отрицателно — не ме изненадва, защото тя е на толкова ниско ниво, честно казано... Тя сигурно има много странен емоционален проблем, защото това не е нормално. Наистина, не е нормално."

След това тя нарече "фалшивия" сервис „ужасен“: „Този неин малък ход е ужасен, но има хора, които го използват като стратегия... малко мръсно действие, но все пак стратегия, нали?“ Според Таиса това не би трябвало да е част от волейболната етика: „Не можеш да крещиш, защото е неспортсменско, не можеш и да фалшифицираш сервис. Това също е неспортсменско.“

"Тези фалшиви сервиси са ужасни за разпределителите." Според Менезеш подобно фалшифициране може особено да навреди на онези, които при посрещане или пас трябва да реагират много бързо: „За спортист, който се движи бързо, най-вече за разпределител е ужасно, защото винаги е там, почти в движение.“

Блокировачката, която зад гърба си има и един сезон с Еджзаджъбашъ, отправи остри критики към някои от новите правила, въведени от FIVB, особено относно двойните удари и боравенето с топката.

Според Таиса новите правила наказват състезателите с най-високи технически умения: „Не става въпрос дори за малко завъртане на топката: това е истинско докосване, което влиза, което се огъва назад! Защо да се допуска нещо подобно? Ужасно е, съсипва спорта. Обезценяваш най-технически подготвения спортист. Каква е целта? Слава Богу, че съм почти в края на кариерата си, защото не може да се оцелее така."

"Не мога да разбера как някои хора са се събрали и са си помислили, че това е добра идея...", завърши опитната състезателка.

Постъпката на Каракурт пък доведе до промени в Италия, като се забранява "фалшивия" сервис с цел да се преотврати неспортсменско поведение. Италианската федерация по волейбол (FIPAV) разпространи до първенствата и местните комитети тълкувателно пояснение, предназначено да повлияе пряко на изпълнението на сервиса и поведението на състезателите при сервиране.

Пояснението произтича от прилагането на Правило 7.4 (моментът на хвърляне на топката при сервиране) и позоваването на Правило 20.2 за феърплея, в светлината на новия регламент за сервис на FIVB, който създаде регулаторна вратичка, която може да бъде използвана по неспортсменски начини.

Италианската федерация по волейбол установява, че: моментът, в който сервиращият хвърли топката, определя момента, в който посрещащият отбор може да започне да се движи и да сменя позицията си.

Умишленото прекъсване на захода за сервис или симулирането на начален удар с цел да се подтикне противниковият отбор да извърши позиционна грешка е поведение, противоречащо на принципите на феърплея.

При първото появяване на това поведение за всеки отбор по време на мача, съдията трябва да се намеси с устно предупреждение (чрез капитана или изпълняващия ролята на капитан на игрището), без да присъжда позиционна грешка на посрещащия отбор.

Повтарящото се поведение се класифицира като леко нарушение съгласно Правило 21.1, с прилагане на съответните дисциплинарни санкции (картон).

Във всеки случай, позиционната грешка от посрещащия отбор не трябва да се наказва, ако е провокирана от това поведение.

По същество „симулираният сервис“ вече не се толерира: той не води до никакво предимство, съгласно правилата, и, ако се повтори, става наказуем като неспортсменско поведение.

Федерацията умишлено е избрала тълкувателно и коригиращо решение, а не незабавно наказателно, за да се справи със страничния ефект от новото правило на FIVB относно сервиса. Целта е ясна: да се предотврати технически жест от употребата му с цел заблуда на противника, изкривявайки духа на играта.

Уточнението се прави и за да се предотврати повторение на инциденти като този, който предизвика полемика в Европа.

