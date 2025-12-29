От България до Америка и обратно: Възходът на Лазар Бучков, който мечтае за националния отбор

Той е едно от най-интересните нови лица в българския волейбол. След като облече екипа на младежките национални отбори, Лазар Бучков реши да напусне страната и да изживее нещо различно в Съединените американски щати, където игра и учи две години в престижен колеж.

Днес той се е завърнал в България, като част от един от най-силните отбори в първенството, а миналото лято получи и повиквателна за мъжкия национален отбор. Това е интензивен път, изпълнен със смели решения, личностно израстване и мечти, които предстоят да се сбъднат.

В тази история състезателят на Левски София разказва за своето пътуване, за жертвите и за амбициите на едно момче, което иска да стигне далеч.

Началото и първите стъпки

Лазар започва да играе волейбол на 13 години, най-вече заради физическото си предимство пред връстниците. Истинската любов към играта идва малко по-късно, когато през първата си година в Левски печелят републиканско първенство за юноши. “Тогава разбрах какво значи да си победител и оттогава волейболът се превърна в моята страст”, споделя той.

Първите му стъпки в младежките национални отбори оставят трайни спомени. Първото му международно участие е на Балканското първенство в Истанбул. Никой не очаква първо място, но отборът печели всички мачове с 3:0, доказвайки, че това поколение волейболисти е специално.

Опитът в САЩ

Амбицията за развитие и любопитството към света го отвеждат отвъд океана - в Съединените американски щати. Получаването на стипендия за колеж му дава възможност да съчетае спорт и обучение. Американската система му предлага точно това: организираност, модерна база и изключително интензивен тренировъчен процес. “Отидох не само за волейбола, а и за да видя как живеят хората там и да разширя мирогледа си” - казва Лазар.

Колежанският волейбол в Америка се различава значително от европейския. Там спортът е аматьорски, а ученето е приоритет. „Не те наричат спортист, а ученик-спортист. Фокусът е винаги върху ученето, а спортът е второстепенен. В Европа си професионален състезател и всичко е концентрирано върху играта“, обяснява Бучков.

Трудностите идват с адаптацията далеч от дома и контузиите, които го принуждават да наблюдава част от мачовете отстрани.

Сред най-хубавите му спомени са създадените приятелствата, атмосферата на мачовете и посещението на мечтани места в страната. Опитът в Америка го оформя както спортно, така и личностно. Физически се развива значително, а сблъсъкът с различни култури го прави по-отворен, адаптивен и зрял. Става по-дисциплиниран, по-уверен и по-организиран: “Отидох там като момче, върнах се като мъж” - споделя Лазар.

Завръщането в България

Въпреки богатия опит в Америка, Лазар решава да се върне в България. “Не съм отивал там с мисълта да остана. Целта беше да видя как живеят и мислят хората, след което да се върна и да се развивам професионално”, казва той.

Завръщането на родна земя го среща с Левски София – настоящият шампион на България и клуб, в който е израснал. Всеки мач изисква максимално представяне, тъй като противниковите отбори винаги се стремят да победят шампиона. Проектът на Левски го впечатлява с амбиция, модерна визия и възможност да се развива в силна и сплотена среда.

Повиквателната за мъжкия национален отбор

Един от най-емоционалните моменти в кариерата му досега е повиквателната за мъжкия национален отбор: “Това е мечта на всеки играч от детството. Когато получих поканата, се обадих на семейството и треньорите си, за да споделя радостта. Усещането, че трудът се отплаща, е невероятно“, споделя Лазар.

Той описва националния отбор като изключително мотивираща среда, където всички имат еднакви цели и отдаденост. Отговорността да представяш родината е огромна, но същевременно вдъхновява да се развиваш всеки ден.

Опитът в националния отбор го учи на дисциплина, работа в екип и уважение към целите на другите, които споделят същата страст и отдаденост.

Цели и поглед към бъдещето

Лазар не спира да гледа напред. С отбора си се стреми да защити титлите и да поддържа шампионското ниво, а личната му цел е да израсне като състезател и да се подготви за международна кариера. В дългосрочен план иска да се развива както професионално, така и като личност - да бъде по-зрял, да се учи от грешките си и да продължава да мечтае.

Съветът му към младите играчи е ясен: “Не спирайте да мечтаете и бъдете готови да работите усърдно. Само чрез труд и упоритост могат да се постигнат големите цели”, завърши Бучков.

Катерина Мурси, BGvolleyball.com

Следвай ни:

Снимки: Startphoto