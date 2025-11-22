Саша Обрадович: Твърде рано е да говорим за Финалната четворка

Старши треньорът на Цървена звезда Саша Обрадович направи традиционните си изявления след загубата на отбора си в Испания от Валенсия, като подчерта, че е твърде рано да се говори за Финалната четворка в Атина.

Сръбският наставник първо поздрави Валенсия за победата, която определи като заслужена.

"Поздравления за нашия съперник за победата, те я заслужиха в крайна сметка. Направихме много грешки, които помогнаха на съперника да поведе през първото полувреме", заяви той, признавайки превъзходството на испанците.

След това той се позова на подобрението на отбора си през второто полувреме, както и на критичните грешки, които решиха резултата.

"През второто полувреме картината беше по-добра и ограничихме противника, но направихме няколко грешки, които ни струваха скъпо", обясни Обрадович.

Запитан за перспективите на двата отбора и дискусията около Финалната четворка, треньорът на Цървена звезда беше категоричен: "Твърде рано е да се правят заключения. Същото смятам, че важи и за Валенсия. Нищо не е ясно на този етап".

В заключение той се позова на предизвикателствата, пред които е изправен отборът му поради отсъствията и необходимостта от нова "химия" с връщането в игра на контузените.

"Да, липсват ни някои играчи. Когато всички се върнат, ще бъде предизвикателство да намерим как ще се разпределят ролите. Имахме отличен "отговор" от самото начало, намерихме химия и сега трябва да намерим нова химия, завърши той.

Снимки: Imago