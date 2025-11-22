Йосиф Панов загуби оспорвана битка за титла в Мадрид

Йосиф Панов загуби с единодушно съдийско решение (111-116, 111-116, 112-115) от Арън Алхамбра на галавечер в Мадрид и не можа да спечели "сребърната" титла на Европейския боксов съюз (EBU Silver).

Мениджърът на Пепелянката Васко Алексеев излъчи на живо двубоя във Фейсбук страницата си Alexeev Boxing Promotions, а и на страницата на Йосиф.

Алексеев направи и анализ на срещата, също във Фейсбук:

"След силно начало и спечелени ранни рундове, както и категорично взет 12-ти рунд, българският ни шампион допусна един нокдаун по-рано в мача и в крайна сметка съдиите отсъдиха победата за испанеца:

116–111, 116–111 и 115–112.

Високо темпо, непрестанни размени и невероятна атмосфера в залата – и двамата боксьори получиха мощна подкрепа от своите агитки.

Българската публика в Мадрид беше впечатляваща, а след последния гонг Йосиф беше аплодиран и поздравен дори от местните фенове. Това говори достатъчно за респекта, който си е изработил.

Да, искахме победата. Да, вярвахме. И отборът, и Йосиф направиха всичко по силите си. Но това беше денят на Алхамбра.

Но… това е пътят на спортиста.

Победи и загуби. Усмивки и разочарования.

Това е първата загуба на Йосиф от повече от 10 години – и тя няма да го сломи.

Понякога, когато загубиш, още не знаеш какво точно можеш да спечелиш.

Искаме да подкрепим нашето момче в този тежък момент, да му кажем само едно:

Горе главата! Ние сме с теб. И вярваме, че ще се върнеш още по-силен.

Благодарим на всички българи, които бяха в залата и на всички, които подкрепяха от разстояние. Вашата енергия се усещаше.

Пътят продължава. И ще има още големи вечери", обеща Алексеев.