Един от най-бързите мъже в света пропусна Олимпиадата заради тайно наказание за допинг, издаден от собствения си треньор

  • 22 ное 2025 | 11:07
  • 347
  • 0
Ако сте почитател на леката атлетика, новините за поредното наказание за допинг понякога могат да ви се сторят банални. Те са толкова много, че е трудно да се обърне внимание на всяка една от тях. Тази история обаче заслужава внимание.

В понеделник стана ясно, че един от най-бързите мъже в света – Марвин Брейси, сребърен медалист на 100 метра от Световното първенство през 2022 г. – не е участвал в квалификациите за Олимпийските игри през 2024 г., тъй като тайно е изтърпявал наказание за допинг.

На 5 февруари 2024 г., след получен сигнал, Антидопинговата агенция на САЩ (USADA) извършва целенасочена проверка на Брейси, която дава положителен резултат за анаболен агент. Той незабавно е временно отстранен от състезания и не се състезава през 2024 г. и 2025 г. Въпреки това наказанието на Брейси, което е в сила до ноември 2027 г., не беше обявено до понеделник, тъй като той е сътрудничил на USADA и американските правоприлагащи органи в опит да бъдат заловени и други нарушители.

Треньорът Денис Мичъл е подал сигнала за Брейси USADA не разкрива източника на сигнала, но Рей Едуардс, бивш спринтьор с резултат 10.00, твърди, че ключовата фигура за разкриването на допинга на Брейси всъщност е неговият треньор Денис Мичъл – един от водещите треньори по спринт в света. Едуардс, известен още като RaesTake, заявява в социалната мрежа X, че един ден Брейси е казал на Мичъл, че не може да тренира, защото току-що му е била поставена инжекция със стимуланти, след което Мичъл е споделил притесненията си с други хора. Втори източник потвърди тази версия на събитията пред LetsRun.com.

По време на положителния тест Брейси съвсем наскоро се е бил присъединил към групата на Мичъл. Той тренира под ръководството на треньора Рана Райдър, когато печели сребърния си медал на Световното първенство през 2022 г., и преминава към групата на Мичъл в средата на сезон 2023.

За сравнение, кенийският спринтьор Марк Отиено Одиамбо беше наказан за две години, след като даде положителна проба за анаболни стероиди през юли 2021 г. Той заяви, че несъзнателно е приел веществото от замърсена добавка. Неговият треньор споделя, че е предал Одиамбо, за да може атлетът да получи намалено наказание, ако сътрудничи и премине допълнително обучение.

Снимки: Gettyimages

