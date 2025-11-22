Легенда от Лондон 2012 с изненадващ нов път след героичните си олимпийски дни

Грег Ръдърфорд ще остане завинаги в британската олимпийска история. Той спечели златен медал на Игрите в Лондон през 2012 г., допринасяйки за незабравимата "Супер събота“ на отбора на Великобритания, когато бяха спечелени шест златни медала, заедно с Джесика Енис-Хил и Мо Фара.

39-годишният в момента Ръдърфорд също така завоюва бронз в Рио през 2016 г., а през 2015 г. стана едва вторият човек в историята, който едновременно държи олимпийската, световната, европейската и титлата от Игрите на Британската общност.

Въпреки че остава един от най-обичаните олимпийци на Великобритания, след оттеглянето си от професионалния спорт той преминава през тежки изпитания, дълбока лична загуба и изгражда неочаквана втора кариера като предприемач в сферата на здравословния начин на живот.

След като се оттегли от леката атлетика, Ръдърфорд се насочи към телевизията. През 2016 г. той стигна до финала на шоуто Strictly Come Dancing, а през 2024 г. се завърна към състезанията на лед като участник в Dancing on Ice.

Трагедията обаче го застигна часове преди финала. По време на репетиции Ръдърфорд опитва да изпълни сложна поддръжка с професионалната си партньорка Ванеса Джеймс. Той се подхлъзва и преминава с висока скорост през краката ѝ, разкъсвайки всичките си коремни мускули от костта. По-късно той описва инцидента като "все едно си направих цезарово сечение без упойка“.

Хирурзите прекарват часове в операция, за да наместят органите му. Контузията го принуждава да напусне състезанието и го обрича на месеци интензивно възстановяване.

Физическите щети са сериозни, но скоро следват още по-лоши новини. Само няколко седмици по-късно, през април 2024 г., Ръдърфорд и семейството му са съкрушени, след като научават, че любимото им куче Гъс има рак в терминален стадий. Верният домашен любимец, който е постоянно присъствие в живота на Грег, умира само дни след диагнозата.

"Сърцето ми е напълно разбито“, написа тогава Ръдърфорд. "Имахме много тежка седмица като семейство, след като разбрахме, че Гъс има рак. За съжаление, той почина снощи и аз просто се чувствам вцепенен. Между сълзите и болката от липсата му, копнея да видя глуповатото му лице или да усетя как обляга глава на краката или скута ми.“

"Гъс беше толкова важна част от живота ни. За мен той беше тренировъчен партньор и най-добър приятел. Всяка сесия на стълби, всяко бягане, всяко каране на колело и разходка. Той винаги беше с мен. Разказвах му плановете си, сякаш ме разбираше, и бях посрещан с щастлива лапа или близане. Те никога не са просто домашни любимци, те са всичко добро.“

Двойният удар сломява обикновено оптимистичния атлет, докато той се бори със скръбта и изискванията на рехабилитацията. Въпреки това Ръдърфорд демонстрира същата решителност, която го изведе до олимпийската слава през 2012 г. Вече напълно възстановен, той насочва енергията си към обещаващо ново бизнес начинание.

През 2023 г., заедно с друг олимпиец, Андрю Стийл, той придобива Aila – компания за първокласни суперхрани на основата на матча. Техните изцяло натурални смеси на растителна основа са създадени като по-здравословна алтернатива на изкуствените предтренировъчни продукти и са пълни с матча, цвекло, спирулина и други суперхрани за дълготрайна енергия и концентрация.

Вече като съизпълнителни директори, Стийл и Ръдърфорд споделят, че са обмисляли възможности в сектора на натуралното хранене „от известно време“, преди да открият Aila. Стийл казва, че компанията ги е впечатлила с вкуса и пазарното си позициониране като марка, насочена директно към потребителите.

Ръдърфорд има дългогодишна връзка с партньорката си Сузи Верил, с която имат три деца: Майло, Рекс и Дафни. През 2023 г. те споделиха, че един от синовете им е диагностициран с аутизъм.

Семейството на Грег Ръдърфорд го "крепи“, след като стана ясно, че той е принуден да се оттегли от коледното издание на Strictly Come Dancing поради сериозна контузия.

37-годишният олимпийски шампион в скока на дължина трябваше да танцува с бившата си професионална партньорка Нанси Сю в празничното издание на популярното шоу на BBC. Часове преди снимките обаче Грег потвърди, че е получил значителна травма, която му пречи да участва.

Златният медалист сподели разочарованието си със своите фенове в социалните мрежи. "За съжаление, трябваше да се оттегля от коледното издание на bbcstrictly“, обяви той и добави: "В някакъв момент през последните 24 часа направих нещо доста болезнено на подколянното си сухожилие. Така че, за съжаление, няма да има танци за мен. Наистина съм съсипан, защото работих усилено на репетициите върху една супер забавна рутина.“

След съобщението си Грег публикува своя снимка, на която изглежда унил, с превързан крак. Годеницата му Сузи Верил сподели кадъра в своя Инстаграм, като разказа за "стресиращия следобед“ и плановете им за "спокойна вечер“, за да повдигнат духа на Грег.

Тя добави: "А за тези, които питат – ние сме с него. Целта на играта е да го подкрепим.“

Подкрепата за Ръдърфорд заваля както от фенове, така и от други звезди от Strictly. Професионалната танцьорка Нанси Сю коментира публикацията на Грег: "Толкова съжалявам да чуя това, скъпи. Желая ти бързо възстановяване, обичам те, партньоре.“ Бившият участник Тайлър Уест добави: "Толкова съм разочарован за теб, приятел. Бързо възстановяване!“

Един от верните фенове написа: "О, не, Грег, толкова съжалявам. Изпращам огромно количество любов, прегръдки и много лечебна енергия.“ Друг повтори: "О, Грег! Толкова очаквах да те видя да танцуваш отново. Желая ти много бързо възстановяване. Пази това сухожилие.“

Грег и Нанси впечатлиха публиката в 14-тия сезон на Strictly, достигайки до деветата седмица, преди да бъдат елиминирани. В коледния епизод трябваше да участват и други бивши състезатели, включително певицата от Sugababes Кейша Бюканън, актрисите Тили Амарти и Сали Линдзи, телевизионният водещ Дан Сноу и ръгбистът Дани Сиприани. Празничният специален епизод на Strictly Come Dancing ще бъде излъчен по BBC One и BBC iPlayer на Коледа.