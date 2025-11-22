Популярни
Септември (U17) 5:0 Славия (U17)
Фемке Бол с историческа серия от 30 поредни победи

  • 22 ное 2025 | 10:23
  • 91
  • 0
Фемке Бол с историческа серия от 30 поредни победи

Нидерландската звезда в бягането на 400 метра с препятствия Фемке Бол продължи изключителната си доминация в Диамантената лига, достигайки забележителния праг от 30 последователни победи през 2025 г.

Има атлети, които доминират в своята дисциплина. И има Фемке Бол.

Когато нидерландската звезда пресече първа финалната линия на финала на Диамантената лига в Цюрих миналия август, това беше нейната пета поредна титла в престижната верига.

В почти две десетилетия история на състезанията само няколко атлети – от Валъри Адамс до Арманд Дуплантис – са успявали да спечелят диамантения трофей пет поредни години. Бол обаче стана първата, която постига това в дисциплина на писта.

Победата в Цюрих отбеляза и още по-впечатляващо постижение за Бол, което подчертава нейната изключителна последователност през последните пет години.

Световната шампионка и бронзова олимпийска медалистка вече има 30 поредни победи в състезания от Диамантената лига – най-дългата победна серия в историята на веригата.

Бол започна сезона с вече натрупани 24 победи, след като беше спечелила всяко състезание на 400 метра с препятствия, в което е стартирала от дебюта си в Диамантената лига през 2020 г.

Тя стартира защитата на петата си титла с последователни рекорди на турнирите в Рабат и Стокхолм, преди да насочи вниманието си към ново предизвикателство в Монако.

Преди 2025 г. Монако беше един от малкото турнири, на които Бол никога не беше печелила в дисциплината 400 метра с препятствия. През юли тя поправи това със стил, поставяйки рекорд на турнира и най-добро постижение в света за сезона от 51.95 секунди.

Това беше първото от двете ѝ слизания под 52 секунди в кампанията ѝ през 2025 г. Нидерландката спечели и в Лондон, преди да постигне нов водещ резултат в света от 51.91.

С пет победи от пет старта тя отново се отправи към финала на Диамантената лига като абсолютен фаворит и не разочарова в Цюрих.

В перфектна генерална репетиция за световната си титла в Токио Бол постигна време от 52.18, печелейки финала с цяла секунда преднина пред преследвачките си.

"Винаги помага да има хора наоколо, които да те тласкат през последните препятствия, но аз също знам как да се мотивирам сама“, каза тя. "Винаги имам свое собствено състезание, което трябва да проведа, и имаш своите 10 препятствия по пътя, така че фокусът е да се държа здраво и да се наслаждавам.“

След пет титли от Диамантената лига и 30 поредни победи, тя знае по-добре от всеки друг как да води от самото начало.

Снимки: Gettyimages

