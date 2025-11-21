Три мача наказание във Франция за Майк Джеймс

Популярни
  • 21 ное 2025 | 22:23
Американският гард на Монако Майк Джеймс беше наказан с лишаване от състезателни права за три мача във френското първенство след реакцията си след изгонването му в мача срещу Льо Ман. Ветеранът получи две технически нарушения и бе отстранен от игра при победата на Монако с 93:84 срещу Льо Ман.

Лидерът на отбора на Василис Спанулис направи и две критични публикации в социалната мрежа Х срещу съдиите и всичко това е довело до налагането на наказанието от страна на Дисциплинарната комисия на френската лига.

Това решение означава, че Джеймс ще пропусне срещите на монегаските с Бурж, Дижон и Страсбург.

Въпреки това, 35-годишният играч ще има право да участва в мача от осминафиналите на Купата на Франция срещу Париж, който е насрочен за 3 декември.

