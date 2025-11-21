Гьоко Хаджиевски: Създадохме голови ситуации

Наставникът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски даде своя коментар след равенството 0:0 срещу Берое в среща от 16-ия кръг на efbet Лига.

"Имахме отменен гол през първото полувреме. Създадохме и други голови ситуации. Салидо е опасен футболист и не можеш да го оставиш. Повече от половината голове на Берое ги вкарва той. Правихме достатъчно нападения, но трябваше да внимаваме и за контраатаки. Представихме се много по-добре от самото начало на мача, в сравнение с предишните двубои. Възстановихме се в паузата и се върнахме в по-добър ритъм. Предстоят тежки мачове, трябва да покажем, че всичко бе моментна слабост", заяви той.