Гьоко Хаджиевски: Създадохме голови ситуации

  • 21 ное 2025 | 20:19
  • 166
  • 0

Наставникът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски даде своя коментар след равенството 0:0 срещу Берое в среща от 16-ия кръг на efbet Лига.

"Имахме отменен гол през първото полувреме. Създадохме и други голови ситуации. Салидо е опасен футболист и не можеш да го оставиш. Повече от половината голове на Берое ги вкарва той. Правихме достатъчно нападения, но трябваше да внимаваме и за контраатаки. Представихме се много по-добре от самото начало на мача, в сравнение с предишните двубои. Възстановихме се в паузата и се върнахме в по-добър ритъм. Предстоят тежки мачове, трябва да покажем, че всичко бе моментна слабост", заяви той.

