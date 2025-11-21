Популярни
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

  • 21 ное 2025 | 07:45
  • 783
  • 0
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

Берое приема Спартак (Варна) в първия мач от efbet Лига след края на световните квалификации. Началото на срещата, която е първа от XVI кръг на шампионата, ще бъде дадено от главния съдия Денислав Сталев в 17:45 часа.

Собственикът на Берое все още не е решил дали да уволнява Сагерас
Собственикът на Берое все още не е решил дали да уволнява Сагерас

Домакините се намират в много лоша серия, която логично ги плъзна надолу в класирането. "Зелените" нямат победа от 29 септември, когато победиха под Аязмото Добруджа с 1:0, след попадение от дузпа на голмайстора Алберто Салидо. Последва поредица от негативни резултати, в т.ч. отпадане от турнира за Купата на България от третодивизионния Витоша (Бистрица), което доведе до редовни викове "оставка" от страна на феновете от Стара Загора.

Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове
Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

Същевременно при "соколите" от Варна ситуацията не е така тежка, макар разликата в точките между двата отбора да е равна на две - 16 срещу 14. За последно момчетата на Гьоко Хаджиевски удариха Ботев (Пловдив) на 24 октомври в зрелищен двубой на "Коритото", като специалистът от Северна Македония се ползва със симпатиите на привържениците на Спартак.

Последните две срещи на тима на Гьоко обаче са загуби - срещу Добруджа и Септември (София), като на хартия това бяха отбори, срещу които "соколите" трябваше да гонят задължителни победи, с които сега щяха да бъдат в първата половина на таблицата.

Спартак (Варна) се надява да счупи каръка срещу Берое
Спартак (Варна) се надява да счупи каръка срещу Берое

Берое - Спартак (Варна)

Съдия: Денислав Сталев (Пловдив)
Начало: 17:45 часа
Стадион: "Берое", Стара Загора

