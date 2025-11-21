Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

Берое приема Спартак (Варна) в първия мач от efbet Лига след края на световните квалификации. Началото на срещата, която е първа от XVI кръг на шампионата, ще бъде дадено от главния съдия Денислав Сталев в 17:45 часа.

Домакините се намират в много лоша серия, която логично ги плъзна надолу в класирането. "Зелените" нямат победа от 29 септември, когато победиха под Аязмото Добруджа с 1:0, след попадение от дузпа на голмайстора Алберто Салидо. Последва поредица от негативни резултати, в т.ч. отпадане от турнира за Купата на България от третодивизионния Витоша (Бистрица), което доведе до редовни викове "оставка" от страна на феновете от Стара Загора.

Същевременно при "соколите" от Варна ситуацията не е така тежка, макар разликата в точките между двата отбора да е равна на две - 16 срещу 14. За последно момчетата на Гьоко Хаджиевски удариха Ботев (Пловдив) на 24 октомври в зрелищен двубой на "Коритото", като специалистът от Северна Македония се ползва със симпатиите на привържениците на Спартак.

Последните две срещи на тима на Гьоко обаче са загуби - срещу Добруджа и Септември (София), като на хартия това бяха отбори, срещу които "соколите" трябваше да гонят задължителни победи, с които сега щяха да бъдат в първата половина на таблицата.

Берое - Спартак (Варна)

Съдия: Денислав Сталев (Пловдив)

Начало: 17:45 часа

Стадион: "Берое", Стара Загора