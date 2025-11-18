Спартак (Варна) се надява да счупи каръка срещу Берое

След две поредни загуби в първенството, Спартак (Варна) гостува на традиционно неудобния си съперник Берое. Двубоят е в петък (21 ноември) от 17:45 часа. "Соколите" имат някои кадрови проблеми, но те няма да повлияят върху схемата на игра, която тандемът Гьоко Хаджиевски-Диан Дончев налага от самото начало.

Левият защитник Лукас Магджински и нападателят Колако Джонсън са извън сметките. Французинът Луис Пахама все още лекува разтежение на бедрен мускул и се очаква да бъде на линия за следващия домакински мач. Добрата новина е завръщането в игра на капитана Деян Лозев, който ще доиграе първенството със специална маска на лицето.

Мадагаскарецът Тиерно Милимоно, който играе на дефицитния пост ляв защитник, е единственият играч на варненци, който все още очаква своя дебют в шампионата. Младежките национали Дамян Йорданов и Цветослав Маринов ще се присъединят към отбора след двубоя на България срещу Шотландия.

В последните осем срещи на ниво efbet Лига Берое има шест победи, а двa мача завършиха наравно. С оглед на добрите представяния като гости от началото на сезона, "соколите" се надяват най-после да счупят каръка именно под Аязмото.



Пламен Трендафилов