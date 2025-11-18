Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) се надява да счупи каръка срещу Берое

Спартак (Варна) се надява да счупи каръка срещу Берое

  • 18 ное 2025 | 09:31
  • 370
  • 1
Спартак (Варна) се надява да счупи каръка срещу Берое

След две поредни загуби в първенството, Спартак (Варна) гостува на традиционно неудобния си съперник Берое. Двубоят е в петък (21 ноември) от 17:45 часа. "Соколите" имат някои кадрови проблеми, но те няма да повлияят върху схемата на игра, която тандемът Гьоко Хаджиевски-Диан Дончев налага от самото начало.

Левият защитник Лукас Магджински и нападателят Колако Джонсън са извън сметките. Французинът Луис Пахама все още лекува разтежение на бедрен мускул и се очаква да бъде на линия за следващия домакински мач. Добрата новина е завръщането в игра на капитана Деян Лозев, който ще доиграе първенството със специална маска на лицето.

Лоши новини за Спартак - бранител е аут до пролетта
Лоши новини за Спартак - бранител е аут до пролетта

Мадагаскарецът Тиерно Милимоно, който играе на дефицитния пост ляв защитник, е единственият играч на варненци, който все още очаква своя дебют в шампионата. Младежките национали Дамян Йорданов и Цветослав Маринов ще се присъединят  към отбора след двубоя на България срещу Шотландия.

В последните осем срещи на ниво efbet Лига Берое има шест победи, а двa мача завършиха наравно. С оглед на добрите представяния като гости от началото на сезона, "соколите" се надяват най-после да счупят каръка именно под Аязмото.

Пламен Трендафилов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Живко Желев: Шанс за младите, почивка за опитните

Живко Желев: Шанс за младите, почивка за опитните

  • 18 ное 2025 | 09:29
  • 410
  • 0
Треньорът на Родопа е с травма

Треньорът на Родопа е с травма

  • 18 ное 2025 | 09:25
  • 503
  • 0
Важен играч отпадна от групата на младежите за битката с Шотландия

Важен играч отпадна от групата на младежите за битката с Шотландия

  • 18 ное 2025 | 09:22
  • 635
  • 0
Илиян Филипов: Време е за работа, характер и победи

Илиян Филипов: Време е за работа, характер и победи

  • 18 ное 2025 | 09:16
  • 604
  • 0
Фратрия опроверга слуховете за обединение със Спартак (Варна)

Фратрия опроверга слуховете за обединение със Спартак (Варна)

  • 18 ное 2025 | 09:11
  • 1517
  • 3
Допълнителни тренировки за Цунами

Допълнителни тренировки за Цунами

  • 18 ное 2025 | 09:06
  • 742
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 7425
  • 48
Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

  • 17 ное 2025 | 19:45
  • 28126
  • 173
България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 4788
  • 2
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 5330
  • 0
Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

  • 17 ное 2025 | 23:37
  • 25067
  • 20
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

  • 17 ное 2025 | 19:49
  • 11155
  • 40