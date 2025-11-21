Звезда на Панатинайкос се подлага на нова операция

Центърът на Панатинайкос Матиа Лесор ще пътува до Порто, за да се подложи на артроскопия в началото на следващата седмица за възстановяване на хрущялните увреждания на левия си глезен.

Операцията ще бъде извършена от изтъкнатия професор по ортопедия Ник ван Дайк, който се смята за един от водещите лекари в своята област, поради което е избран лично от френския баскетболист.

Подробна информация от Панатинайкос:

"В събота сутринта Матиа Лесор ще замине за Порто, Португалия, придружен от ръководителя на медицинския щаб на Панатинайкос, Йоанис Триантафилопулос. В понеделник той ще се подложи на артроскопия за възстановяване на хрущялните увреждания на левия си глезен. Тя ще бъде извършена от изтъкнатия професор по ортопедия Ник ван Дайк, който се смята за един от водещите световни специалисти, поради което е избран от нашия спортист".

Снимки: Imago