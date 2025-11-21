Популярни
  21 ное 2025 | 19:31
Оле Вернер предупреди футболистите на РБ Лайпциг за силата на Вердер в атака

Треньорът на РБ Лайпциг Оле Вернер ще се стреми да започне нова победна серия в Бундеслигата, докато се изправя срещу бившия си клуб Вердер (Бремен) в неделя. След поражението с 0:6 срещу Байерн (Мюнхен) в първия мач от шампионата РБ Лайпциг спечели седем от следващите си осем срещи, но беше изненадан от Хофенхайм (1:3) преди около две седмици преди паузата за националните отбори.

Вернер, междувременно, ще се срещне отново с Вердер, където работеше като треньор между ноември 2021 г. и май 2025 г.

„Вердер се развиха добре като отбор след някои късни попълнения. Сега са истинска единица, която може да намира добри решения и да бъде гъвкава. Те наистина се подобриха, когато става въпрос за реализация в последната третина“, каза Вернер за бившия си клуб на пресконференция в петък.

За мача той няма да има защитника Ел Шадай Битшиабу, който отсъства от игра няколко седмици поради контузия в бедрения мускул. Нападателят Ромуло е под въпрос, след като беше ограничен до индивидуални тренировки поради раздразнение в коляното.

Снимки: Imago

