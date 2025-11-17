Фенове протестираха в Лайпциг срещу новите мерки за сигурност по стадионите

Няколко хиляди германски футболни фенове протестираха в Лайпциг в неделя срещу планираните мерки за сигурност на стадионите. Това се случи само ден преди Германия да изиграе решаващ мач от квалификациите за Световното първенство догодина. Около 8000 привърженици от общо 38 клуба взеха участие, съобщиха от полицията.

Организирани фенски групи останаха разгневени от плановете за наложените забрани за достъп до стадионите, персонализирането на билетите и това, което запалянковците виждат като всеобхватно наблюдение.

Демонстрацията започна с шествие без скандирания. Феновете бяха разделени на различни блокове. На плакати те също така призоваха клубовете да действат и да защитят привържениците. Те казват, че атмосферата на стадионите ще пострада сериозно поради новите правила и следователно тимовете няма да се чувстват подкрепени.

В понеделник Германия приема Словакия в Лайпциг в мач, който може да класира Бундестима за финалите на Мондиал 2026 в Северна Америка.