Иван Генков: Чака ни тежко гостуване, отборът с по-голям опит ще надделее

Звездец (Горна Малина) гостува на Град (Белоградчик) в четвъртфинален сблъсък за Купата на България Висша лига на 8 януари. Мачът е от 17:00 ч. в северозападния град.

Старши треньорът Иван Генков говори пред BGvolleyball.com преди двубоя, като заяви, че предстои тежко гостуване, но ще надделее отборът с по-голям опит.

"В тазгодишното издание на турнира за Купата на България, жребият ни остави без домакинство. Както се казва, изтеглихме късата клечка. След гостуването в първия кръг на Изгрев (Ябланица), в четвъртфиналите гостуваме в Белоградчик. Определено Град поднесе изненадата в рамките на осминафиналите на турнира, като успя на свой терен да отстрани един от претендентите за Купата - Добруджа 07. Нагласата ни беше, ако продължим напред в турнира, да пътуваме на изток."

"Град е един от отборите, които играят много силно като домакин. Фактът, че успяха да отстранят отбора на Добрич, само по себе си говори, че ни чака тежко гостуване. Шансовете ни да продължим напред в цифри не мога да определя, но смятам, че отборът ни има потенциал да играе волейбол на доста по-високо ниво от това, което показва до момента. Надявам се да продължим напред в турнира", добави треньорът.

"Така, както ние, така и Град, имат както своите силни, така и слаби страни. Коледните и новогодишни празници допълнително нарушиха учебно-тренировъчния процес, който водят клубовете от Висшата лига. Със сигурност и двата отбора няма да са в най-доброто си състояние. Смятам, че отборът с по-голям опит ще надделее, така че залагаме на опита. И колективът, разбира се", заяви специалистът.

"Осминафиналът с Изгрев (Ябланица) беше поредният труден мач, който изиграхме този сезон. Мач в пет гейма, в който смятам, че отново надделя колективът. В края на четвъртия и петия гейм, когато се натрупа умора, момчета, които влезнаха в игра от резервната скамейка, внесоха заряд, който успя да прекърши ентусиазма на домакините. Поздравления за целия отбор", каза още той.

"След силното ни представяне през последния шампионат, определено се усеща леко разочарование във феновете. Отборът продължава да играе колебливо, но се старае максимално да отговори на очакванията им. Нуждаем се от подкрепата им повече от всякога", завърши Генков.