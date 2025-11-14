Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Марица 2022 с чиста победа срещу Славия

Марица 2022 с чиста победа срещу Славия

  14 ное 2025 | 19:17
Волейболистките на Марица 2022 (Пловдив) записаха втора поредна победа от началото на сезона в женската Demax+ лига. Воденият от Диян Боюклиев тим се наложи категорично като гост на Славия с 3:0 (25:21, 25:15, 25:23) в среща от 5-ия кръг на първенството, игран тази вечер.

Марица 2022 с първа победа за сезона

Така пловдичанки остават на 6-о място във временното класиране с 2 победи, 3 загуби и 6 точки. Славия пък е на 7-а позиция с 1 победа, 4 загуби и 3 точки в актива си.

В следващия 6-и кръг Марица 2022 ще е домакин на Варна ДКС, докато "белите" са гости на Миньор (Перник). Мачовете са съответно в петък (21 ноември) от 16,00 часа и в неделя (23 ноември) от 13,30 часа.

