БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
Виктор Костадинов: Имаме нужните качества да стигнем до финала

  • 5 яну 2026 | 11:29
  • 321
  • 0
Виктор Костадинов: Имаме нужните качества да стигнем до финала

Пернишко дерби предстои в четвъртфиналите за Купата на България Висша лига. Металург и Миньор излизат един срещу друг на 8 януари (четвъртък), от 18:30 ч. в зала "Металург".

Капитанът на Миньор Виктор Костадинов говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че срещата ще е с необикновен заряд, и, че отборът има нужните качества да стигне до финала.

"Емоция за волейболните фенове в града. Мачът е с необикновен заряд, тъй като е директна елиминация в напреднала фаза на турнира. Със сигурност ще е интересно."

"Домакинският фактор винаги оказва своето влияние малко или много. Не мисля, че това обаче ще се окаже решаващо за крайния резултат. И в двата отбора има достатъчно опитни състезатели. Търпението и концентрацията ще са основните фактори", добави той.

"Това, което ни помогна срещу СУ, до голяма степен е опитът, с който разполагаме. Успяхме във възлови ситуации да се справим по най-добрия начин", каза още плеймейкърът.

"Отборът разполага с нужните качества не просто да стигне до финала, а и да го спечели", завърши Костадинов.

