Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Блестящ Денис Карягин заби 32 точки, Руси Желев добави 12, а Мачерата записа победа №6

Блестящ Денис Карягин заби 32 точки, Руси Желев добави 12, а Мачерата записа победа №6

  • 5 яну 2026 | 11:38
  • 559
  • 0
Блестящ Денис Карягин заби 32 точки, Руси Желев добави 12, а Мачерата записа победа №6

Националите Руси Желев и Денис Карягин записаха 6-а победа в италианската Серия А2 с тима си Банка Мачерата Физиомед.

Воденият от Романо Джанини отбор надделя над Кампи Реали (Канту) с Николай Иванов с 3:2 (19:25, 25:21, 25:19, 21:25, 15:10) в мач от 11-и кръг.

Денис Карягин заби с 32 точки (2 аса, 2 блока, 58% ефективност в атака, 27% перфектно и 47% позитивно посрещане - +17) и бе над всички, като бе отличен за MVP.

Руси Желев завърши с 12 точки (1 ас, 3 блока, 32% ефективност в атака, 42% перфектно и 67% позитивно посрещане - +2).

За съперника Николай Иванов бе резерва и завърши с 1 точка. Гаетано Пеня записа 19 точки (1 блокада).

Мачерата е на 10-ата позиция във временното класиране с 15 точки (6 победи, 7 загуби). Канту е на 14-а позиция с 8 точки (3 победи, 10 загуби).

В следващия кръг Мачерата среща Свилупо Суд (Катания), на 11 януари (неделя).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Падуа, без Борис Начев, с 3-а поредна загуба в Италия

Падуа, без Борис Начев, с 3-а поредна загуба в Италия

  • 4 яну 2026 | 22:27
  • 1398
  • 0
Атанасов, Величков и Mонца с поредна загуба в Италия

Атанасов, Величков и Mонца с поредна загуба в Италия

  • 4 яну 2026 | 22:11
  • 1219
  • 0
Георги Татаров, Илия Петков и Гротадзолина с първа победа в Италия

Георги Татаров, Илия Петков и Гротадзолина с първа победа в Италия

  • 4 яну 2026 | 22:01
  • 3266
  • 0
Супер Аспарух Аспарухов с 18 точки, Шлепск със страхотна победа в Полша

Супер Аспарух Аспарухов с 18 точки, Шлепск със страхотна победа в Полша

  • 4 яну 2026 | 20:38
  • 6924
  • 5
България U18 тръгна с победа на евроквалификацията

България U18 тръгна с победа на евроквалификацията

  • 4 яну 2026 | 18:33
  • 7954
  • 0
Силна Елица Атанасийевич със 17 точки, Паниониос с нова победа в Гърция

Силна Елица Атанасийевич със 17 точки, Паниониос с нова победа в Гърция

  • 4 яну 2026 | 18:16
  • 1706
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:00
  • 18679
  • 26
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 7977
  • 5
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 1958
  • 0
Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

  • 5 яну 2026 | 12:08
  • 1729
  • 0
Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

  • 4 яну 2026 | 23:49
  • 18917
  • 35
Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

  • 4 яну 2026 | 21:30
  • 35266
  • 140