Блестящ Денис Карягин заби 32 точки, Руси Желев добави 12, а Мачерата записа победа №6

Националите Руси Желев и Денис Карягин записаха 6-а победа в италианската Серия А2 с тима си Банка Мачерата Физиомед.

Воденият от Романо Джанини отбор надделя над Кампи Реали (Канту) с Николай Иванов с 3:2 (19:25, 25:21, 25:19, 21:25, 15:10) в мач от 11-и кръг.

Денис Карягин заби с 32 точки (2 аса, 2 блока, 58% ефективност в атака, 27% перфектно и 47% позитивно посрещане - +17) и бе над всички, като бе отличен за MVP.

Руси Желев завърши с 12 точки (1 ас, 3 блока, 32% ефективност в атака, 42% перфектно и 67% позитивно посрещане - +2).

За съперника Николай Иванов бе резерва и завърши с 1 точка. Гаетано Пеня записа 19 точки (1 блокада).

Мачерата е на 10-ата позиция във временното класиране с 15 точки (6 победи, 7 загуби). Канту е на 14-а позиция с 8 точки (3 победи, 10 загуби).

В следващия кръг Мачерата среща Свилупо Суд (Катания), на 11 януари (неделя).