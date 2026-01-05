Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Билетите за двубоя на Марица (Пловдив) срещу Льовалоа в Шампионската лига са в продажба

Билетите за двубоя на Марица (Пловдив) срещу Льовалоа в Шампионската лига са в продажба

  • 5 яну 2026 | 12:54
  • 233
  • 0

Билетите за първия мач на волейболния Марица (Пловдив) за 2026 година вече са в продажба, съобщиха от клуба. Състезателките на старши треньора Ахметджан Ершимшек ще изиграят второто си домакинство в групите на Шампионската лига срещу френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) на 7 януари (сряда) от 18:30 часа в зала "Колодрума".

Пропуските за срещата вече са налични за закупуване онлайн в сайта kupibileti.bg и в партньорската им мрежа – Билетен център пред Община Пловдив, както и в касите на FastPay.

В деня на мача билети ще се продават и на касата в зала "Колодрума".

Цената на билетите е следната:

– За ученици и пенсионери – 5 €/ 9.78 лв.

– Редовен билет – 10 €/ 19.56 лв.

Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно, но без право на запазено място.

До момента след две изиграни срещи в група Е на Шампионската лига Марица е с 1 точка на сметката си, докато Льовалоа има 2 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

2 дни до мача Нефтохимик - Макаби от Чалъндж къп

2 дни до мача Нефтохимик - Макаби от Чалъндж къп

  • 5 яну 2026 | 13:48
  • 74
  • 0
Локомотив Авиа: Време е за шоу, време е за реванш!

Локомотив Авиа: Време е за шоу, време е за реванш!

  • 5 яну 2026 | 13:37
  • 159
  • 0
Блестящ Денис Карягин заби 32 точки, Руси Желев добави 12, а Мачерата записа победа №6

Блестящ Денис Карягин заби 32 точки, Руси Желев добави 12, а Мачерата записа победа №6

  • 5 яну 2026 | 11:38
  • 1256
  • 0
Виктор Костадинов: Имаме нужните качества да стигнем до финала

Виктор Костадинов: Имаме нужните качества да стигнем до финала

  • 5 яну 2026 | 11:29
  • 585
  • 0
Иван Генков: Чака ни тежко гостуване, отборът с по-голям опит ще надделее

Иван Генков: Чака ни тежко гостуване, отборът с по-голям опит ще надделее

  • 5 яну 2026 | 10:45
  • 497
  • 0
Падуа, без Борис Начев, с 3-а поредна загуба в Италия

Падуа, без Борис Начев, с 3-а поредна загуба в Италия

  • 4 яну 2026 | 22:27
  • 1431
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 24994
  • 36
Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

  • 5 яну 2026 | 12:08
  • 15185
  • 10
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 19535
  • 19
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 12464
  • 8
Голямо дерби в Самоков тази вечер

Голямо дерби в Самоков тази вечер

  • 5 яну 2026 | 13:30
  • 448
  • 0
Ще получи ли Дарън Флетчър доверие до края на сезона и кои са фаворитите за нов мениджър на Ман Юнайтед?

Ще получи ли Дарън Флетчър доверие до края на сезона и кои са фаворитите за нов мениджър на Ман Юнайтед?

  • 5 яну 2026 | 13:31
  • 1377
  • 1