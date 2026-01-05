Билетите за двубоя на Марица (Пловдив) срещу Льовалоа в Шампионската лига са в продажба

Билетите за първия мач на волейболния Марица (Пловдив) за 2026 година вече са в продажба, съобщиха от клуба. Състезателките на старши треньора Ахметджан Ершимшек ще изиграят второто си домакинство в групите на Шампионската лига срещу френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) на 7 януари (сряда) от 18:30 часа в зала "Колодрума".

Пропуските за срещата вече са налични за закупуване онлайн в сайта kupibileti.bg и в партньорската им мрежа – Билетен център пред Община Пловдив, както и в касите на FastPay.

В деня на мача билети ще се продават и на касата в зала "Колодрума".

Цената на билетите е следната:

– За ученици и пенсионери – 5 €/ 9.78 лв.

– Редовен билет – 10 €/ 19.56 лв.

Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно, но без право на запазено място.

До момента след две изиграни срещи в група Е на Шампионската лига Марица е с 1 точка на сметката си, докато Льовалоа има 2 точки.