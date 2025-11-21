Популярни
  4. Новият център на Панатинайкос благодари на феновете на "зелените"

  • 21 ное 2025 | 19:49
Кенет Фарийд изживява пълноценно престоя си в Панатинайкос, изразявайки ентусиазма си както на терена, така и извън него. Американският център изглежда е бил липсващото парче от "зеления" състав, за да промени динамиката на отбора и да го върне на пътя на победите в Евролигата.

От пристигането на Фарийд, Панатинайкос записа три поредни победи в Евролигата, като самият той впечатлява с изявите си. Опитният играч изглежда се наслаждава на новата си баскетболна реалност, което се отразява както на представянето му на терена, така и на бързото му сработване с отбора.

След дебюта си в европейски мач в "Telekom Center Athens", където беше посрещнат с овации от феновете, Фарийд коментира в публикация на Евролигата:

"Уау, снощи се почувствах така, сякаш съм бил в Панатинайкос през цялата си европейска кариера. Благодаря ви, фенове на Панатинайкос, че ме приехте в семейството", сподели навършилият 36 години преди 2 дни ветеран.

Снимки: Imago

