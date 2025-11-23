Битка в Плевен от деветия кръг на Sesame НБЛ

Спартак Плевен приема в зала "Балканстрой" Академик Бултекс 99 от 13:00 часа днес в двубой от 9-ия кръг на Sesame НБЛ.

Плевенчани са с 5 победи и 2 поражения до момента в първенството, като в последната си среща излъгаха у дома Шумен с победен кош в самия край. Академик пък загуби по не по-малко драматичен начин пловдивското дерби с Локомотив след продължение и остава с два успеха от седем срещи дотук.

Двата тима изиграха 6 мача помежду си през миналия сезон, тъй като се срещнаха и в плейофите, където Спартак елиминира пловдивчани с 2-1 на четвъртфиналите.

В редовния сезон преди това плевенчани спечелиха убедително и двата си домакински мача срещу Академик, а в Пловдив отстъпиха с 2 точки разлика.

Снимка: BC Spartak Pleven / Facebook