Сиоли иска да последва "вдъхновението“ си Тамбери по пътя към Бирмингам 2026

Да се следват златните стъпки на олимпийския, световен и европейски шампион в скока на височина Джанмарко Тамбери не е лесна задача, но през 2025 г. неговият съотборник от италианския национален отбор Матео Сиоли показа, че също е готов да покорява върхове.

След като спечели бронз на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн 2025 през март, а след това и злато на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген 2025, Сиоли доказа, че е готов да заеме централно място в мъжкия скок на височина. Той подобри личния си рекорд до 2.30 м и завърши на достойното осмо място при дебюта си на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Целите за 2025 г. са изпълнени "Когато сезонът започна, имах две големи цели: да скоча 2.30 м и да спечеля златен медал в Берген“, заяви той в ексклузивно интервю за YouTube канала на Европейската атлетика.

Той постигна и двете по блестящ начин под норвежкото слънце. След като подобри постижението си със 7 см тази година, 20-годишният атлет вече се цели в по-нататъшен напредък през следващия сезон, включително на Световното първенство в зала в Торун (Полша) и на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026.

Въпреки това той осъзнава ожесточената вътрешна конкуренция за места в италианския отбор, водена от емблематичния Тамбери.

"Знам, че в Италия има много силни скачачи“, казва той. "Разбира се, имаме Джанмарко, а също и Стефано Сотиле (четвърти на Олимпийските игри в Париж), както и други, които скачат над 2.30 м. В Италия имаме богата история в скока на височина. Разполагаме с много възможности. Джанмарко е голямо вдъхновение за нас.“

Една основна цел обаче стои над всички останали: подобряването на личния му рекорд. "Знам, че 3 см са много“, признава той. "И знам, че трябва да работя усилено, за да се подобря дори само с 1 см. Много е трудно.“

Предстои глобално предизвикателство Сиоли е наясно и с голямата конкуренция на световната сцена. "Имаме Хeмиш Кър (олимпийски и световен шампион от Нова Зеландия), който спечели много тази и миналата година. Но също така и У Сан-хьок, Олег Дорошчук, Ян Щефела... много атлети, които могат да скачат високо. И, разбира се, Джанмарко може да има още една страхотна година догодина.“

На 33 години Тамбери може все още да крие магия в краката си, но с бързия възход на Сиоли изглежда, че Италия ще остане страховита сила в мъжкия скок на височина за години напред.

И ако 2025 г. беше годината на пробива за Сиоли, то 2026 г. може да се окаже годината, в която той ще спре да следва чужди стъпки и ще започне да оставя свои собствени.

Снимки: Gettyimages