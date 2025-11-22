Популярни
  Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

  • 22 ное 2025 | 07:15
Sesame НБЛ продължава с двубои в Ботевград, Перник и Варна

Sesame Национална баскетболна лига продължава днес с три двубоя от 9-ия кръг. В 18:00 часа в "Арена Ботевград" един срещу друг се изправят водачът в класирането Балкан (6-1) и последният в подреждането Шумен (0-7).

Задачата пред водените вече от Росен Барчовски шуменци за постигане на първа победа в шампионата за сезона изглежда повече от тежка днес, но тимът бе на косъм от това да изненада Спартак в Плевен по-рано тази седмица. Ботевградчани пък се представят отлично дотук, като единственото им поражение бе в третия кръг, при гостуването им на Спартак Плевен.

В 18:00 ч. Миньор 2015 приема в перник Ботев Враца в още един интригуващ мач. Миньор е с 4 победи и 3 загуби дотук, докато врачани са с баланс 3-3, като спечелиха последните си две срещи. Преди седмица Ботев изненада като гост Спартак Плевен, а преди това надви и Локомотив Пловдив.

В 19:00 ч.Черно море Тича (5-3) посреща във Варна Берое Стара Загора (4-4). "Моряците" имаха трудно домакинство в сряда, но все пак пречупиха Миньор 2015. Старозагорци пък прекъснаха серията си от четири поредни загуби с домакински успех над Левски.

