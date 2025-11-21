Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  Гард на Олимпиакос пропуска мача с Париж, важен играч на линия

Гард на Олимпиакос пропуска мача с Париж, важен играч на линия

  • 21 ное 2025 | 17:21
  • 100
  • 0


Олимпиакос се завръща към домакинските си задължения, посрещайки Париж в "Двореца на мира и приятелството" в 12-ия кръг на Евролигата, с цел да се върне към победите.

Имаше въпросителни относно участието на Тайсън Уорд, но американецът е напълно на разположение на Йоргос Барцокас. От друга страна, ще има едно отсъствие сред гардовете. Става дума за опитния Шакил МакКисик, който няма да може да вземе участие.

Със 7 победи и 4 поражения дотук през сезона в Евролигата Олимпиакос е четвърти в подреждането, докато дненшият съперник на Александър Везенков и компания е 12 и с баланс 5-6.

Снимки: Imago

