Треньорът на Берое отново се оплака от условията за тренировки

Старши треньорът на Берое Алехандро Сагерас отново се оплака от условията за тренировки в Стара Загора. Заралии са в серия от шест поредни мача без успех, като в този период отпаднаха от третодизивионния Витоша (Бистрица) за Sesame Купа на България.

След една от загубите аржентинецът оправда лошите резултати с терена, на който отборът провежда своите занимания. Днес старозагорци посрещат Спартак (Варна) под Аязмото в опит да се завърнат на победния път.

"Лошите условия на тренировъчния терен затрудниха представянето на отбора", написа Сагерас в "Инстаграм".