Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Треньорът на Берое отново се оплака от условията за тренировки

Треньорът на Берое отново се оплака от условията за тренировки

  • 21 ное 2025 | 13:22
  • 550
  • 0
Треньорът на Берое отново се оплака от условията за тренировки

Старши треньорът на Берое Алехандро Сагерас отново се оплака от условията за тренировки в Стара Загора. Заралии са в серия от шест поредни мача без успех, като в този период отпаднаха от третодизивионния Витоша (Бистрица) за Sesame Купа на България.

След една от загубите аржентинецът оправда лошите резултати с терена, на който отборът провежда своите занимания. Днес старозагорци посрещат Спартак (Варна) под Аязмото в опит да се завърнат на победния път.

Шампионатът се завръща с битка под Аязмото
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

"Лошите условия на тренировъчния терен затрудниха представянето на отбора", написа Сагерас в "Инстаграм".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Евгений Гащук: Да задържим нивото

Евгений Гащук: Да задържим нивото

  • 21 ное 2025 | 09:20
  • 420
  • 0
Йордан Миленов: Играят все по-добре, но трябва да ги бием

Йордан Миленов: Играят все по-добре, но трябва да ги бием

  • 21 ное 2025 | 09:17
  • 416
  • 0
Илиян Станчев: Устрем е корав

Илиян Станчев: Устрем е корав

  • 21 ное 2025 | 09:15
  • 428
  • 0
"Лигата на талантите" гостува на Арда и представя Даниел Чаушев

"Лигата на талантите" гостува на Арда и представя Даниел Чаушев

  • 21 ное 2025 | 09:00
  • 449
  • 0
Емил Янчев за гостуването в Разград

Емил Янчев за гостуването в Разград

  • 21 ное 2025 | 08:54
  • 513
  • 0
Николай Кънчев: Много тежка битка

Николай Кънчев: Много тежка битка

  • 21 ное 2025 | 08:48
  • 434
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Пирин и Фратрия

11-те на Пирин и Фратрия

  • 21 ное 2025 | 13:46
  • 711
  • 0
Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 4513
  • 2
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 8116
  • 2
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

  • 21 ное 2025 | 07:45
  • 6775
  • 6
Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

  • 21 ное 2025 | 07:57
  • 17019
  • 32
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 3198
  • 0