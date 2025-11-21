Анадолу Ефес защити треньора си след негово изказване: Не е говорил за самоубийство, станала е грешка в превода

След победата срещу Барселона, изявлението на треньора на Анадолу Ефес Игор Кокошков предизвика противоречия заради погрешен превод, което накара турския клуб да реагира и да застане в защита на своя стратег. Кокошков, говорейки пред медиите, използва обичайна баскетболна фраза, която, буквално преведена, придобива напълно различен смисъл. Някои медии предадоха неточна интерпретация, създавайки впечатлението, че сръбският треньор е говорил за самоубийство, което не е било така.

Анадолу Ефес излезе с официално съобщение по темата, за да изясни ситуацията.

Dün oynadığımız FC Barcelona karşılaşmasının hemen ardından Başantrenörümüz Igor Kokoskov'un yaptığı canlı röportajla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.



Röportaj sırasında son saniyede kullandığımız serbest atışlarla ilgili sorulan soruyu yanıtlarken Başantrenörümüzün… pic.twitter.com/QLOKZePoBq — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 21, 2025

"Искаме да информираме обществеността относно изявлението на нашия старши треньор Игор Кокошков, дадено в интервю на живо след мача срещу Барселона. В отговор на въпрос за наказателните удари в края на мача, фразата "run suicides whole day", използвана от нашия треньор, е погрешно преведена като: "Можех да се самоубия, ако бяхме пропуснали един от наказателните удари", поради грешка в симултанния превод. Този неточен превод впоследствие е разпространен и от някои медии", се казва в съобщението на Ефес.

Клубът допълнително разясни значението на фразата: "Изразът, използван от нашия старши треньор, се отнася до "suicide drills" – баскетболен термин за упражнения за издръжливост с интензивно бягане, като няма никаква връзка със самоубийство".

Снимки: Imago