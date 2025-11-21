Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Анадолу Ефес защити треньора си след негово изказване: Не е говорил за самоубийство, станала е грешка в превода

Анадолу Ефес защити треньора си след негово изказване: Не е говорил за самоубийство, станала е грешка в превода

  • 21 ное 2025 | 17:39
  • 310
  • 0
Анадолу Ефес защити треньора си след негово изказване: Не е говорил за самоубийство, станала е грешка в превода

След победата срещу Барселона, изявлението на треньора на Анадолу Ефес Игор Кокошков предизвика противоречия заради погрешен превод, което накара турския клуб да реагира и да застане в защита на своя стратег. Кокошков, говорейки пред медиите, използва обичайна баскетболна фраза, която, буквално преведена, придобива напълно различен смисъл. Някои медии предадоха неточна интерпретация, създавайки впечатлението, че сръбският треньор е говорил за самоубийство, което не е било така.

Анадолу Ефес излезе с официално съобщение по темата, за да изясни ситуацията.

"Искаме да информираме обществеността относно изявлението на нашия старши треньор Игор Кокошков, дадено в интервю на живо след мача срещу Барселона. В отговор на въпрос за наказателните удари в края на мача, фразата "run suicides whole day", използвана от нашия треньор, е погрешно преведена като: "Можех да се самоубия, ако бяхме пропуснали един от наказателните удари", поради грешка в симултанния превод. Този неточен превод впоследствие е разпространен и от някои медии", се казва в съобщението на Ефес.

Клубът допълнително разясни значението на фразата: "Изразът, използван от нашия старши треньор, се отнася до "suicide drills" – баскетболен термин за упражнения за издръжливост с интензивно бягане, като няма никаква връзка със самоубийство".

Снимки: Imago

