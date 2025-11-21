Популярни
Черно море без Живко Атанасов срещу Локо (София)

  • 21 ное 2025 | 10:47
  • 332
  • 0

За предстоящия домакински двубой срещу Локомотив София Черно море има някои  кадрови проблеми , но те няма да повлияят на амбициите отбора да завърши сред първите четири отбора в края на календарната година в люта конкуренция на Локомотив Пловдив, Лудогорец и ЦСКА. Трите точки попадат в полето на задължителните победи. Срещата ще бъде пропусната от Живко Атанасов. Централният бранител е с контузия след контролата срещу Добруджа. Неговото място ще бъде заето от талантливия юноша Росен Стефанов. Извън сметките отново ще бъде  Берк Бейхан , който тренира наравно със съотборниците си и се очаква да бъде на линия за следващия домакински мач , както и Димитър Тонев. Георги Лазаров имаше вирусно заболяване през седмицата , но вече тренира и е опция за двубоя. Със сигурност " моряците" ще заложат на по офанзивни действия в търсене на положителен развой на  "Тича".

При последната победа над ЦСКА 1948 в София треньорът Илиан Илиев заложи на схемата 4-2-3-1 . Тогава Уеслен Жуниор и Николай Златев действаха по крилата, а Георги  Лазаров като втори нападател зад тарана  Сидни Селсо. Твърде вероятно е треньорският щаб отново  да използва по офанзивна схема в търсене на победата. 

