Везенков близо до ново впечатляващо постижение

Гръцката Баскет лига продължава с осмия кръг на първенството, като в събота ще се изиграят четири мача, а в неделя – два. Българската суперзвезда на Олимпиакос Александър Везенков пък може още в края на седмицата да запише впечатляващо постижение. В какво се състои то?

Саша Везенков може в неделя да стане шестия реализатор в историята на Олимпиакос в гръцкия шампионат. Той ще го направи, ако отбележи 12 точки в мача срещу ПАОК в Солун, тъй като с достигането на 1753 точки ще изпревари Димитрис Папаниколау, носил екипа на "червено-белите" от 1995 до 2002 година.

Олимпиакос е със 7 победи и нито една загуба дотук в гръцкото първенство, но и ПАОК се представя повече от стабилно - 5 успеха и 1 поражение.