Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Везенков близо до ново впечатляващо постижение

Везенков близо до ново впечатляващо постижение

  • 21 ное 2025 | 18:42
  • 199
  • 0
Везенков близо до ново впечатляващо постижение

Гръцката Баскет лига продължава с осмия кръг на първенството, като в събота ще се изиграят четири мача, а в неделя – два. Българската суперзвезда на Олимпиакос Александър Везенков пък може още в края на седмицата да запише впечатляващо постижение. В какво се състои то?

Саша Везенков може в неделя да стане шестия реализатор в историята на Олимпиакос в гръцкия шампионат. Той ще го направи, ако отбележи 12 точки в мача срещу ПАОК в Солун, тъй като с достигането на 1753 точки ще изпревари Димитрис Папаниколау, носил екипа на "червено-белите" от 1995 до 2002 година.

Олимпиакос е със 7 победи и нито една загуба дотук в гръцкото първенство, но и ПАОК се представя повече от стабилно - 5 успеха и 1 поражение.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

Гледай отблизо звездите на Апоел и Реал Мадрид с Courtside билети

  • 21 ное 2025 | 15:29
  • 1220
  • 0
Данте Екзъм пропуска остатъка от сезона

Данте Екзъм пропуска остатъка от сезона

  • 21 ное 2025 | 11:34
  • 440
  • 0
Тайрийз Макси изведе Филаделфия до успех срещу Милуоки

Тайрийз Макси изведе Филаделфия до успех срещу Милуоки

  • 21 ное 2025 | 10:42
  • 575
  • 0
Берое привлече Алия-Дийн Ахмад

Берое привлече Алия-Дийн Ахмад

  • 21 ное 2025 | 10:12
  • 787
  • 0
Стефани Костович получи паспорт и ще може да играе за България

Стефани Костович получи паспорт и ще може да играе за България

  • 21 ное 2025 | 10:10
  • 1279
  • 1
Домантас Сабонис ще отсъства месец от игра заради контузия

Домантас Сабонис ще отсъства месец от игра заради контузия

  • 21 ное 2025 | 10:06
  • 815
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

  • 21 ное 2025 | 17:55
  • 8870
  • 21
Берое 0:0 Спартак (Варна), ВАР отмени гол за варненци, заралии с човек по-малко

Берое 0:0 Спартак (Варна), ВАР отмени гол за варненци, заралии с човек по-малко

  • 21 ное 2025 | 18:37
  • 6444
  • 13
Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  • 21 ное 2025 | 16:23
  • 9743
  • 34
Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

  • 21 ное 2025 | 16:52
  • 8349
  • 4
Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 7315
  • 3
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 5285
  • 0