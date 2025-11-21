Популярни
  • 21 ное 2025 | 14:19
Двойният световен рекорд на Чебет и Кипиегон

Кенийските сънароднички Беатрис Чебет и Фейт Кипиегон се вдъхновиха взаимно за поставянето на световни рекорди в един и същи ден по време на турнира от Диамантената лига в Юджийн тази година.

През последните три години всяка година има поне един турнир от Диамантената лига с два световни рекорда.

Всичко започна в Париж през юни 2023 г., когато Фейт Кипиегон подобри рекорда на 5000 метра при жените, а Ламеча Гирма влезе в историята на 3000 метра стийпълчейз при мъжете.

Няколко месеца по-късно овчарският скачач Арманд Дуплантис и бегачката на 5000 метра Гудаф Цегай донесоха още един двоен световен рекорд на финала на Диамантената лига в Юджийн.

Дуплантис отново бе в центъра на вниманието през 2024 г., поставяйки своя десети световен рекорд в същия ден, в който Якоб Ингебригтсен се устреми към безсмъртието на 3000 метра в Силезия. Това пък се случи само няколко седмици след рекордите на Кипиегон и Ярослава Магучих на 1500 метра и в скока на височина в Париж.

Тази година рекордът беше двоен кенийски, тъй като Кипиегон и нейната сънародничка Беатрис Чебет отново пренаписаха книгите с рекорди на "Хейуърд Фийлд“.

Това беше първият случай, в който двама атлети от една и съща държава чупят световен рекорд на един и същ турнир от Диамантената лига, и както Чебет, така и Кипиегон по-късно потвърдиха, че са черпили вдъхновение една от друга.

Двете кенийски звезди в бяганията на дълги разстояния бяха в блестяща форма през първата половина на сезона. Чебет вече беше подобрила рекорда на Диамантената лига на 3000 метра в Рабат, докато Кипиегон направи смел опит за първата женска миля под четири минути в Париж.

И двете пристигнаха в Юджийн с поглед, твърдо насочен към световния рекорд. Чебет беше първа, атакувайки 5000 метра на същата писта, където Цегай беше поставила световния рекорд на финала на Диамантената лига две години по-рано.

Тя не само подобри това постижение, но и стана първата жена, слязла под 14 минути, записвайки изумителното време от 13:58.06.

След като пресече финалната линия, 25-годишната атлетка призна, че опитът на Кипиегон за миля под четири минути я е вдъхновил да търси нови върхове на 5000 метра.

"Казах си: щом Фейт опитва, защо не и аз? Трябва да отида и да опитам“, сподели тя. "Фейт ми е близка приятелка. Тя винаги ме насърчава и дори днес ми каза да отида и да го направя. Така че сега трябва да се върна и да ѝ кажа и тя да го направи на 1500 метра.“

Малко повече от час по-късно Кипиегон направи точно това, като записа 3:48.68 и свали почти половин секунда от предишното си най-добро постижение от Париж през 2024 г.

Това беше нейният пети световен рекорд на турнир от Диамантената лига за три сезона, което затвърди статута ѝ на безспорна кралица на кенийските бягания на дълги разстояния.

Въпреки това Кипиегон настоя, че нищо от това не би било възможно без по-млади атлети като Чебет, които я тласкат към величие.

"Тези дами ме тласкат напред: когато счупя световен рекорд, те бягат много бързо и точно това исках – да мотивирам по-младото поколение да дойде и да се справи още по-добре“, каза тя.

"Обичам ги. Обичам да се състезавам с тях и им казвам: нека се тласкаме една друга напред и никога не знаем какви още бариери можем да счупим.“

