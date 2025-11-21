Азиатският рекордьор в спринта Су Бинтиан обяви оттеглянето си от атлетиката

Китайският рекордьор на Азия на 60 и 100 метра Су Бинтиан обяви своето оттегляне от леката атлетика след последното си състезание на Националните игри на Китай.

Освен континенталните си рекорди от 9.83 секунди на 100 метра и 6.42 секунди на 60 метра, Су спечели множество медали от световни и континентални първенства по време на успешната си спринтьорска кариера.

Той направи своя световен дебют на шампионата в Дегу през 2011 г. и участва в общо шест издания на събитието. Атлетът се състезава и на три олимпийски игри, както и на четири световни първенства в зала.

Су беше част от отбора на Китай, спечелил бронзов медал в щафетата 4x100 метра на Олимпийските игри в Токио през 2021 г. На същата олимпиада той завърши шести във финала на 100 метра, след като постави азиатския си рекорд от 9.83 в полуфиналите.

Спринтьорът също така спечели сребърен медал в щафетата 4x100 метра на родна земя в Пекин през 2015 г. и завоюва отличие със същия цвят на 60 метра на Световното първенство в зала в Бирмингам през 2018 г., където постави континенталния си рекорд от 6.42 секунди – време, което го нарежда на шесто място във вечната световна ранглиста.

36-годишният атлет е двукратен азиатски шампион на 100 метра и е спечелил три титли на Азиатските игри – една на 100 метра и две в щафетата 4x100 метра.

На Националните игри в четвъртък той отново се включи в щафетата, бягайки на първи пост за родната си провинция Гуандун.

След състезанието той обясни, че възнамерява да продължи да насърчава леката атлетика и спорта.

През май Су помогна за вдъхновяването на следващото поколение като посланик на Световните щафети в Гуанджоу 25, присъединявайки се към 100 ученици от града в събитието "Детска атлетика“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages