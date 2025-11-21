Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Азиатският рекордьор в спринта Су Бинтиан обяви оттеглянето си от атлетиката

Азиатският рекордьор в спринта Су Бинтиан обяви оттеглянето си от атлетиката

  • 21 ное 2025 | 13:53
  • 714
  • 0
Азиатският рекордьор в спринта Су Бинтиан обяви оттеглянето си от атлетиката

Китайският рекордьор на Азия на 60 и 100 метра Су Бинтиан обяви своето оттегляне от леката атлетика след последното си състезание на Националните игри на Китай.

Освен континенталните си рекорди от 9.83 секунди на 100 метра и 6.42 секунди на 60 метра, Су спечели множество медали от световни и континентални първенства по време на успешната си спринтьорска кариера.

Той направи своя световен дебют на шампионата в Дегу през 2011 г. и участва в общо шест издания на събитието. Атлетът се състезава и на три олимпийски игри, както и на четири световни първенства в зала.

Су беше част от отбора на Китай, спечелил бронзов медал в щафетата 4x100 метра на Олимпийските игри в Токио през 2021 г. На същата олимпиада той завърши шести във финала на 100 метра, след като постави азиатския си рекорд от 9.83 в полуфиналите.

Спринтьорът също така спечели сребърен медал в щафетата 4x100 метра на родна земя в Пекин през 2015 г. и завоюва отличие със същия цвят на 60 метра на Световното първенство в зала в Бирмингам през 2018 г., където постави континенталния си рекорд от 6.42 секунди – време, което го нарежда на шесто място във вечната световна ранглиста.

36-годишният атлет е двукратен азиатски шампион на 100 метра и е спечелил три титли на Азиатските игри – една на 100 метра и две в щафетата 4x100 метра.

На Националните игри в четвъртък той отново се включи в щафетата, бягайки на първи пост за родната си провинция Гуандун.

След състезанието той обясни, че възнамерява да продължи да насърчава леката атлетика и спорта.

През май Су помогна за вдъхновяването на следващото поколение като посланик на Световните щафети в Гуанджоу 25, присъединявайки се към 100 ученици от града в събитието "Детска атлетика“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Мария Николова: от стълбите към върховете на Европа  

Мария Николова: от стълбите към върховете на Европа  

  • 20 ное 2025 | 17:49
  • 1147
  • 0
Червен бряг ще кандидатства за финансиране на ремонт на лекоатлетическа писта

Червен бряг ще кандидатства за финансиране на ремонт на лекоатлетическа писта

  • 20 ное 2025 | 14:49
  • 682
  • 0
България с 12 атлети на Европейското по крос-кънтри

България с 12 атлети на Европейското по крос-кънтри

  • 18 ное 2025 | 16:38
  • 1948
  • 0
Пет от най-добрите! Ретроспекция на петте европейски титли на Батоклети в крос-кънтрито

Пет от най-добрите! Ретроспекция на петте европейски титли на Батоклети в крос-кънтрито

  • 18 ное 2025 | 14:13
  • 520
  • 0
Епопея до родното място на Юсейн Болт след урагана Мелиса: Той помага за възстановяването на училището си

Епопея до родното място на Юсейн Болт след урагана Мелиса: Той помага за възстановяването на училището си

  • 18 ное 2025 | 10:36
  • 4101
  • 1
Андрю Поци е новият председател на Комисията на атлетите към UKA

Андрю Поци е новият председател на Комисията на атлетите към UKA

  • 18 ное 2025 | 10:27
  • 399
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Пирин и Фратрия

11-те на Пирин и Фратрия

  • 21 ное 2025 | 13:46
  • 724
  • 0
Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 4519
  • 2
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 8123
  • 2
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

  • 21 ное 2025 | 07:45
  • 6785
  • 6
Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

  • 21 ное 2025 | 07:57
  • 17044
  • 32
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 3207
  • 0