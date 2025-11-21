Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  Играч на Локо (Пловдив) харесан в Полша и Русия

Играч на Локо (Пловдив) харесан в Полша и Русия

  • 21 ное 2025 | 12:56
  • 475
  • 0

Футболни клубове от Полша и Русия следят десния защитник на Локомотив (Пловдив) Адриан Кова, съобщават местни медии. 24-годишният бранител прави силен есенен полусезон за „черно-белите“ с 3 гола и 1 асистенция в 15 мача.

Добрите му изяви не останаха незабелязани и в началото на месеца той получи първа повиквателна за националния отбор на Венецуела, за който направи и официален дебют преди два дни в контролата срещу Канада (0:2), пише БТА.

Любо Пенев: Локомотив (Пд) изпадаше, ако Крумовград не беше вдигнал температура
Любо Пенев: Локомотив (Пд) изпадаше, ако Крумовград не беше вдигнал температура

Скаути на Ракув, Лех Познан и Ягелония са наблюдавали южноамериканеца в мачове от Първа лига в последния месец. Те също така са гледали и още двама негови съотборници в състава на Локомотив - вратаря Боян Милосавлевич и централния защитник Мартин Русков.

Няколко отбора от елитната лига на Русия, сред които Оренбург и Сочи, също имат интерес към Кова.

Клубове от Унгария пък следят Милосавлевич и Русков, които също се представят силно тази есен и са в основата на добрите резултати на пловдивчани, които делят третото място в елита с Черно море с по 27 точки след 15 изиграни с кръга.

