Любо Пенев: Локомотив (Пд) изпадаше, ако Крумовград не беше вдигнал температура

Любослав Пенев даде обширно интервю за "Дарик радио". Бившият нападател коментира възхода на ЦСКА 1948, ситуацията в Локомотив Пловдив и ексцесиите на градското дерби между „черно-белите“ и Ботев.

„Надявам се да има добра игра, футболна игра. Не е невъзможно. Въпросът е кой как се представи в пролетния дял. Някои губят повече, други по-малко. Очаквам да стегнат редиците и да губят по-малко".

„Бях треньор в началото на миналата година, но само 12-13 мача. Започнахме работа с изключително млад състав с две попълнения. Другите, които ми бяха обещани, не дойдоха. Първо обещаваме, после лъжем. Има някаква промяна. Взети са по-опитни футболисти, в добра форма се намират. Миналата година имаха една много лоша и грозна идея, да вкарат Локомотив във Втора лига, което не беше далеч да се случи. Ако Крумовград не се беше разболял тежко в края на сезона, вдигна температура, Локомотив беше другият отбор, заедно с Хебър. Има хора, които трябва да следят за този процес там. Направихме много добро изграждане ние, отборът прогресира, добра игра с Лудогорец. Винаги трябва да има по-опитни футболисти".

„Ситуацията е изключително неприятна. Не трябва да се случва по нито един стадион. Как бих реагирал? Като се обърне каруцата, пътища много. Ако зависеше от мен, нямаше да го допусна. Трябва да се вземат необходимите мерки и хората, които отговарят за безопасността, да си понесат мерките. Много строги мерки се взимат в Европа, тук сме далеч от тези норми.“