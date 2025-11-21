Данте Екзъм пропуска остатъка от сезона

Гардът на Далас Маверикс Данте Екзъм ще бъде подложен на операция, която ще прекрати сезона му в Националната баскетболна асоциация, съобщи ESPN.

Австралиецът все още не е играл през настоящата кампания заради проблем в дясното коляно, а според медицинския екип на отбора травмата изисква нова оперативна намеса. Кариерата на Екзъм е белязана от контузии, заради които играчът пропуска продължителни периоди.

През двата си сезона с Далас той има средно по 8 точки и 2,8 асистенции за 75-те си мача в НБА за отбора.

През лятото 30-годишният баскетболист подписа нов едногодишен договор на стойност 3,3 милиона долара с тексаския тим.