Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Данте Екзъм пропуска остатъка от сезона

Данте Екзъм пропуска остатъка от сезона

  • 21 ное 2025 | 11:34
  • 236
  • 0
Данте Екзъм пропуска остатъка от сезона

Гардът на Далас Маверикс Данте Екзъм ще бъде подложен на операция, която ще прекрати сезона му в Националната баскетболна асоциация, съобщи ESPN.

Австралиецът все още не е играл през настоящата кампания заради проблем в дясното коляно, а според медицинския екип на отбора травмата изисква нова оперативна намеса. Кариерата на Екзъм е белязана от контузии, заради които играчът пропуска продължителни периоди.

През двата си сезона с Далас той има средно по 8 точки и 2,8 асистенции за 75-те си мача в НБА за отбора.

През лятото 30-годишният баскетболист подписа нов едногодишен договор на стойност 3,3 милиона долара с тексаския тим.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 2249
  • 0
Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 3777
  • 1
Резултати в НБА

Резултати в НБА

  • 21 ное 2025 | 06:00
  • 2396
  • 0
Апоел превзе и Милано

Апоел превзе и Милано

  • 20 ное 2025 | 23:26
  • 3436
  • 3
Везенков срещу Париж Баскет и топ мачовете, които ще разтърсят уикенда

Везенков срещу Париж Баскет и топ мачовете, които ще разтърсят уикенда

  • 20 ное 2025 | 16:37
  • 1461
  • 0
Берое се раздели с американски гард

Берое се раздели с американски гард

  • 20 ное 2025 | 13:06
  • 489
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 3777
  • 1
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 7104
  • 2
Пирин и Фратрия откриват кръга във Втора лига

Пирин и Фратрия откриват кръга във Втора лига

  • 21 ное 2025 | 11:12
  • 905
  • 1
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

  • 21 ное 2025 | 07:45
  • 5575
  • 5
Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

  • 21 ное 2025 | 07:57
  • 14138
  • 21
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 2249
  • 0