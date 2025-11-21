Лилесьо и Тьогерсен повеждат Дания на Европейското по крос-кънтри

Европейският шампион до 23 години Йоел Иблер Лилесьо и двукратната медалистка от Европейското първенство по крос-кънтри София Тьогерсен оглавяват състава на Дания от 22-ма атлети за тазгодишното издание на надпреварата в Лагоа на 14 декември.

Лилесьо завърши седми в надпреварата при мъжете до 23 години на Европейското първенство по крос-кънтри в Анталия през 2024 г., извеждайки Дания до изненадващ бронзов медал в отборното класиране. Той също така спечели бронз при юношите до 20 години в Дъблин през 2021 г. – същата година, в която взе злато на 5000 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Талин.

София Тьогерсен е носителка на множество европейски медали в различните възрастови групи на писта и в крос кънтри. Тя има седем отличия, включително злато на 3000 метра от Европейското първенство по лека атлетика до 18 години в Йерусалим през 2022 г., сребро при девойките до 20 години от Европейското първенство по крос-кънтри в Брюксел през 2023 г. и бронз в същата възрастова група в Анталия година по-късно.

Очаква се Лилесьо и Тьогерсен да се състезават съответно в надпреварите при мъжете и жените до 23 години.

В отбора при жените Ана Емилие Мьолер прави дългоочаквано завръщане на състезания от такъв ранг. За 28-годишната атлетка това ще бъде осмо участие на Европейско първенство по крос-кънтри, но първо от Дъблин 2021. Тя е печелила титлата при жените до 23 години в Тилбург през 2018 г. и в Лисабон през 2019 г.

Междувременно опитната Ана Холм е селектирана за десети път, като за последно участва в Шаморин през 2017 г.

Дания ще излъчи отбор и в смесената щафета, в който са включени националните рекордьори Кристиан Улдберг Хансен и Анемари Нисен. Нисен е тренировъчна партньорка на олимпийската и европейска шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън.

Снимки: Gettyimages