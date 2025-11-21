Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Лилесьо и Тьогерсен повеждат Дания на Европейското по крос-кънтри

Лилесьо и Тьогерсен повеждат Дания на Европейското по крос-кънтри

  • 21 ное 2025 | 11:52
  • 209
  • 0
Лилесьо и Тьогерсен повеждат Дания на Европейското по крос-кънтри

Европейският шампион до 23 години Йоел Иблер Лилесьо и двукратната медалистка от Европейското първенство по крос-кънтри София Тьогерсен оглавяват състава на Дания от 22-ма атлети за тазгодишното издание на надпреварата в Лагоа на 14 декември.

Лилесьо завърши седми в надпреварата при мъжете до 23 години на Европейското първенство по крос-кънтри в Анталия през 2024 г., извеждайки Дания до изненадващ бронзов медал в отборното класиране. Той също така спечели бронз при юношите до 20 години в Дъблин през 2021 г. – същата година, в която взе злато на 5000 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Талин.

София Тьогерсен е носителка на множество европейски медали в различните възрастови групи на писта и в крос кънтри. Тя има седем отличия, включително злато на 3000 метра от Европейското първенство по лека атлетика до 18 години в Йерусалим през 2022 г., сребро при девойките до 20 години от Европейското първенство по крос-кънтри в Брюксел през 2023 г. и бронз в същата възрастова група в Анталия година по-късно.

Очаква се Лилесьо и Тьогерсен да се състезават съответно в надпреварите при мъжете и жените до 23 години.

В отбора при жените Ана Емилие Мьолер прави дългоочаквано завръщане на състезания от такъв ранг. За 28-годишната атлетка това ще бъде осмо участие на Европейско първенство по крос-кънтри, но първо от Дъблин 2021. Тя е печелила титлата при жените до 23 години в Тилбург през 2018 г. и в Лисабон през 2019 г.

Междувременно опитната Ана Холм е селектирана за десети път, като за последно участва в Шаморин през 2017 г.

Дания ще излъчи отбор и в смесената щафета, в който са включени националните рекордьори Кристиан Улдберг Хансен и Анемари Нисен. Нисен е тренировъчна партньорка на олимпийската и европейска шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Мария Николова: от стълбите към върховете на Европа  

Мария Николова: от стълбите към върховете на Европа  

  • 20 ное 2025 | 17:49
  • 1115
  • 0
Червен бряг ще кандидатства за финансиране на ремонт на лекоатлетическа писта

Червен бряг ще кандидатства за финансиране на ремонт на лекоатлетическа писта

  • 20 ное 2025 | 14:49
  • 677
  • 0
България с 12 атлети на Европейското по крос-кънтри

България с 12 атлети на Европейското по крос-кънтри

  • 18 ное 2025 | 16:38
  • 1944
  • 0
Пет от най-добрите! Ретроспекция на петте европейски титли на Батоклети в крос-кънтрито

Пет от най-добрите! Ретроспекция на петте европейски титли на Батоклети в крос-кънтрито

  • 18 ное 2025 | 14:13
  • 516
  • 0
Епопея до родното място на Юсейн Болт след урагана Мелиса: Той помага за възстановяването на училището си

Епопея до родното място на Юсейн Болт след урагана Мелиса: Той помага за възстановяването на училището си

  • 18 ное 2025 | 10:36
  • 4099
  • 1
Андрю Поци е новият председател на Комисията на атлетите към UKA

Андрю Поци е новият председател на Комисията на атлетите към UKA

  • 18 ное 2025 | 10:27
  • 399
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 3777
  • 1
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 7102
  • 2
Пирин и Фратрия откриват кръга във Втора лига

Пирин и Фратрия откриват кръга във Втора лига

  • 21 ное 2025 | 11:12
  • 904
  • 1
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

  • 21 ное 2025 | 07:45
  • 5572
  • 5
Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

  • 21 ное 2025 | 07:57
  • 14136
  • 21
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 2248
  • 0