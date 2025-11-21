Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Мелиса Джеферсън-Уудън проговори след пренебрегването ѝ от Световната атлетика: Обичам да бъда уважавана

Мелиса Джеферсън-Уудън проговори след пренебрегването ѝ от Световната атлетика: Обичам да бъда уважавана

  • 21 ное 2025 | 10:45
  • 526
  • 0
Мелиса Джеферсън-Уудън проговори след пренебрегването ѝ от Световната атлетика: Обичам да бъда уважавана

Мелиса Джеферсън-Уудън направи феноменален сезон през 2025 г., но въпреки историческите си постижения, тя беше пренебрегната за наградата "Атлет на годината“ на Световната атлетика.

Тройната златна медалистка разкри как се е почувствала, след като не успя да се класира за финалния списък на наградите.

Първоначалният списък с номинирани включваше пет суперзвезди на пистата: Беатрис Чебет, Фемке Бол, Мелиса Джеферсън-Уудън, Фейт Кипиегон и Сидни Маклафлин-Леврон.

Окончателният избор обаче сведе тази елитна група само до две състезателки – Фемке Бол и Сидни Маклафлин-Леврон, като победителката ще бъде обявена на церемонията по връчването на наградите на Световната атлетика в Монако на 30 ноември.

След загуба от Габи Томас в Маями в началото на сезона, нещо се запали в Джеферсън-Уудън. Тя продължи да доминира на пистата в Токио, помитайки конкуренцията на 100 м, 200 м и щафетата 4х100 м.

Това рядко постижение я превърна в едва втората атлетка след Шели-Ан Фрейзър-Прайс, която печели и трите спринтови дисциплини на едно световно първенство.

Мелиса Джеферсън-Уудън остана непобедена в 20 от своите 22 състезания, като постоянно оставяше съперничките си зад гърба си и поставяше рекорди по пътя.

В разговор с The Track and Field Network относно противоречията около наградата "Атлет на годината“, тя призна разочарованието си. За Мелиса Джеферсън-Уудън чувството да бъде пренебрегвана е станало познато.

"Част от мен беше ядосана, но другата част си казва, че съм била пренебрегвана в кариерата си толкова дълго, че сега просто... не искам да кажа, че съм свикнала, но в известен смисъл е нещо от рода на: "Добре, готино, както и да е“, разкри тя.

"Предполагам, че следващия път ще трябва да се постарая повече, така се почувствах. Казах си: "Какво друго трябваше да направя?“. Усещането беше като шамар в лицето след цялата работа, която вложих тази година, за да постигна това, което направих.“

Въпреки разочарованието, тя остава горда с постиженията си. "Обичам да бъда уважавана. Можете да си я задържите (наградата), всъщност. Всичко е наред. Спокойна съм.“

Мелиса Джеферсън-Уудън, която осъществи една от най-великите кампании за един сезон от американска атлетка в историята на спорта, изрази недоумението си от решението.

Въпреки че беше номинирана в списъка за гласуване от феновете, световната шампионка отпадна в ранните кръгове поради недостатъчно гласове.

Макар и Фемке Бол, и Сидни Маклафлин-Леврон да имаха забележителни сезони, техните постижения може да се каже, че не се сравняват с тройния златен триумф на Джеферсън-Уудън.

Нейната статистика подчертава превъзходството ѝ през сезона, като повече от половината от 10-те най-бързи времена за годината принадлежат на нея. Въпреки това, тя вече е оставила това зад гърба си и е съсредоточена върху Световния шампионат Ultimate в Будапеща следващата година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Мария Николова: от стълбите към върховете на Европа  

Мария Николова: от стълбите към върховете на Европа  

  • 20 ное 2025 | 17:49
  • 1096
  • 0
Червен бряг ще кандидатства за финансиране на ремонт на лекоатлетическа писта

Червен бряг ще кандидатства за финансиране на ремонт на лекоатлетическа писта

  • 20 ное 2025 | 14:49
  • 669
  • 0
България с 12 атлети на Европейското по крос-кънтри

България с 12 атлети на Европейското по крос-кънтри

  • 18 ное 2025 | 16:38
  • 1940
  • 0
Пет от най-добрите! Ретроспекция на петте европейски титли на Батоклети в крос-кънтрито

Пет от най-добрите! Ретроспекция на петте европейски титли на Батоклети в крос-кънтрито

  • 18 ное 2025 | 14:13
  • 513
  • 0
Епопея до родното място на Юсейн Болт след урагана Мелиса: Той помага за възстановяването на училището си

Епопея до родното място на Юсейн Болт след урагана Мелиса: Той помага за възстановяването на училището си

  • 18 ное 2025 | 10:36
  • 4092
  • 1
Андрю Поци е новият председател на Комисията на атлетите към UKA

Андрю Поци е новият председател на Комисията на атлетите към UKA

  • 18 ное 2025 | 10:27
  • 398
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 3114
  • 0
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 5902
  • 0
Пирин и Фратрия откриват кръга във Втора лига

Пирин и Фратрия откриват кръга във Втора лига

  • 21 ное 2025 | 11:12
  • 141
  • 0
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

  • 21 ное 2025 | 07:45
  • 4259
  • 4
Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

  • 21 ное 2025 | 07:57
  • 10793
  • 17
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 1329
  • 0