Мелиса Джеферсън-Уудън проговори след пренебрегването ѝ от Световната атлетика: Обичам да бъда уважавана

Мелиса Джеферсън-Уудън направи феноменален сезон през 2025 г., но въпреки историческите си постижения, тя беше пренебрегната за наградата "Атлет на годината“ на Световната атлетика.

Тройната златна медалистка разкри как се е почувствала, след като не успя да се класира за финалния списък на наградите.

Първоначалният списък с номинирани включваше пет суперзвезди на пистата: Беатрис Чебет, Фемке Бол, Мелиса Джеферсън-Уудън, Фейт Кипиегон и Сидни Маклафлин-Леврон.

Окончателният избор обаче сведе тази елитна група само до две състезателки – Фемке Бол и Сидни Маклафлин-Леврон, като победителката ще бъде обявена на церемонията по връчването на наградите на Световната атлетика в Монако на 30 ноември.

След загуба от Габи Томас в Маями в началото на сезона, нещо се запали в Джеферсън-Уудън. Тя продължи да доминира на пистата в Токио, помитайки конкуренцията на 100 м, 200 м и щафетата 4х100 м.

Това рядко постижение я превърна в едва втората атлетка след Шели-Ан Фрейзър-Прайс, която печели и трите спринтови дисциплини на едно световно първенство.

Мелиса Джеферсън-Уудън остана непобедена в 20 от своите 22 състезания, като постоянно оставяше съперничките си зад гърба си и поставяше рекорди по пътя.

В разговор с The Track and Field Network относно противоречията около наградата "Атлет на годината“, тя призна разочарованието си. За Мелиса Джеферсън-Уудън чувството да бъде пренебрегвана е станало познато.

"Част от мен беше ядосана, но другата част си казва, че съм била пренебрегвана в кариерата си толкова дълго, че сега просто... не искам да кажа, че съм свикнала, но в известен смисъл е нещо от рода на: "Добре, готино, както и да е“, разкри тя.

"Предполагам, че следващия път ще трябва да се постарая повече, така се почувствах. Казах си: "Какво друго трябваше да направя?“. Усещането беше като шамар в лицето след цялата работа, която вложих тази година, за да постигна това, което направих.“

Въпреки разочарованието, тя остава горда с постиженията си. "Обичам да бъда уважавана. Можете да си я задържите (наградата), всъщност. Всичко е наред. Спокойна съм.“

Мелиса Джеферсън-Уудън, която осъществи една от най-великите кампании за един сезон от американска атлетка в историята на спорта, изрази недоумението си от решението.

Въпреки че беше номинирана в списъка за гласуване от феновете, световната шампионка отпадна в ранните кръгове поради недостатъчно гласове.

Макар и Фемке Бол, и Сидни Маклафлин-Леврон да имаха забележителни сезони, техните постижения може да се каже, че не се сравняват с тройния златен триумф на Джеферсън-Уудън.

Нейната статистика подчертава превъзходството ѝ през сезона, като повече от половината от 10-те най-бързи времена за годината принадлежат на нея. Въпреки това, тя вече е оставила това зад гърба си и е съсредоточена върху Световния шампионат Ultimate в Будапеща следващата година.

