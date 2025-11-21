Берое привлече Алия-Дийн Ахмад

Женският баскетболен отбор на Берое използва официалната страница на клуба в социалните мрежи, за да представи американката Алия-Дийн Ахмад, която за последно е играла в хърватския Брод на Сави. От клуба уточняват, че това е поредно, но не последно ново попълнение за настоящия сезон.

"Добре дошла в зеленото семейство! Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип!", написаха от клуба.

Гардът е на 26 години и завършва университета Флорида Мемориъл. Първия си професионален договор подписва в португалския ПНБ Лурес. През миналия сезон играе за Брод на Сави (Хърватия). В 22 мача в местния шампионат тя записва средни показатели от 18,4 точки, 6,5 борби, 3,5 асистенции и 2,2 откраднати топки.

Преди дни Берое представи американката Найла Йънг, като преди това се раздели с другите американски баскетболистки - Кайла Купър и Елизабет Елиът.

Берое започва участието си тазгодишното женско баскетболно първенство утре с гостуване на Рилски спортист в Самоков. Срещата в зала „СамЕлион“ започва в 17:00 часа.