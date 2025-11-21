Господин Мирчев: Младите са опасни

Утре Левски (Карлово) приема Локомотив II (Пловдив). Срещата е от 18-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Най-важното е да се възстановим от мача за купата на АФЛ срещу Марица (Пловдив). Ще ни трябват сили, защото съперника разчита на млади подготвени футболисти. Винаги могат да изненадат неприятно противника. Подхождаме максимално мотивирано. Да изиграем последния домакински мач така, че феновете ни да са доволни. Целта е ясна – трябва да спечелим трите точки“, коментира пред Sportal.bg Господин Мирчев, треньор на Левски.