Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски (Карлово)
  3. Господин Мирчев: Младите са опасни

Господин Мирчев: Младите са опасни

  • 21 ное 2025 | 07:31
  • 220
  • 0
Господин Мирчев: Младите са опасни

Утре Левски (Карлово) приема Локомотив II (Пловдив). Срещата е от 18-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Най-важното е да се възстановим от мача за купата на АФЛ срещу Марица (Пловдив). Ще ни трябват сили, защото съперника разчита на млади подготвени футболисти. Винаги могат да изненадат неприятно противника. Подхождаме максимално мотивирано. Да изиграем последния домакински мач така, че феновете ни да са доволни. Целта е ясна – трябва да спечелим трите точки“, коментира пред Sportal.bg Господин Мирчев, треньор на Левски.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

Топ 5 попадения от изминалия кръг в Елитните групи

  • 20 ное 2025 | 17:41
  • 538
  • 0
Включете се в играта за ЦСКА – Ботев (Пловдив) и може да спечелите 65-инчов 4K телевизор

Включете се в играта за ЦСКА – Ботев (Пловдив) и може да спечелите 65-инчов 4K телевизор

  • 20 ное 2025 | 17:13
  • 2420
  • 2
ЦСКА 1948 срещу шампиона на Словакия - ето всички "зимни" съперници на "червените"

ЦСКА 1948 срещу шампиона на Словакия - ето всички "зимни" съперници на "червените"

  • 20 ное 2025 | 16:25
  • 6893
  • 4
Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

  • 20 ное 2025 | 15:31
  • 28203
  • 104
Веласкес застава пред медиите в петък

Веласкес застава пред медиите в петък

  • 20 ное 2025 | 15:15
  • 2303
  • 1
Топ 5 спасявания от изминалия кръг в Елитните групи

Топ 5 спасявания от изминалия кръг в Елитните групи

  • 20 ное 2025 | 14:00
  • 681
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 1207
  • 0
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 2271
  • 0
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

  • 21 ное 2025 | 07:45
  • 808
  • 0
Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

  • 21 ное 2025 | 07:57
  • 1327
  • 0
Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 15:17
  • 28939
  • 96
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 449
  • 0