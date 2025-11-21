Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мидълзбро
  3. Скоулс избра най-добрия бразилец, играл в Англия

Скоулс избра най-добрия бразилец, играл в Англия

  • 21 ное 2025 | 02:28
  • 268
  • 0
Скоулс избра най-добрия бразилец, играл в Англия

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс изигра стотици мачове във Висшата лига срещу различни противници. В подкаста The Good, The Bad and The Football бившият халф беше предизвикан да избере най-добрия бразилец в историята на английското първенство. И Скоулс избра Жуниньо Паулища, халф, който блесна в Англия с екипа на Мидълзбро в три различни периода: общо 157 мача, 34 гола и 26 асистенции.

„Жуниньо беше невероятен. Той беше от онези играчи, с които се сблъскваш, знаете, като Лионел Меси? Никога не знаеш какво ще направи. Беше непредсказуем, беше брилянтен“, каза той.

Освен головете и асистенциите, Жуниньо помогна на Мидълзбро да спечели Купата на лигата през сезон 2003/2004. За Бразилия, изкусният изпълнител на преки свободни удари, един от най-добрите за всички времена, отбеляза пет гола в 53 международни мача.

Освен за Боро, Жуниньо Паулища е играл още в Европа за Атлетико Мадрид от 1997 до 1999 г. и за Селтик. В Бразилия е играл за клубове като Сао Пауло, Фламенго, Васко да Гама и Палмейрас.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тиха нощ в НБА

Тиха нощ в НБА

  • 21 ное 2025 | 03:00
  • 290
  • 0
Манчестър Юнайтед получи подкрепа от местното правителство за новия стадион

Манчестър Юнайтед получи подкрепа от местното правителство за новия стадион

  • 21 ное 2025 | 02:55
  • 173
  • 0
Матеус постави Германия сред фаворитите на Световното

Матеус постави Германия сред фаворитите на Световното

  • 21 ное 2025 | 01:54
  • 198
  • 0
Хьонес: Кейн вдъхновява другите на терена

Хьонес: Кейн вдъхновява другите на терена

  • 21 ное 2025 | 01:31
  • 222
  • 0
Коби Мейну казал "да" на Наполи

Коби Мейну казал "да" на Наполи

  • 21 ное 2025 | 00:54
  • 429
  • 0
Жорди Алба: Невъзможно е да сравняваме Ламин Ямал с Лео Меси

Жорди Алба: Невъзможно е да сравняваме Ламин Ямал с Лео Меси

  • 21 ное 2025 | 00:32
  • 508
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 15:17
  • 26136
  • 87
Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

  • 20 ное 2025 | 11:18
  • 39414
  • 78
Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

  • 20 ное 2025 | 15:31
  • 24221
  • 103
Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

  • 20 ное 2025 | 15:41
  • 20702
  • 10
Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

  • 20 ное 2025 | 14:45
  • 40766
  • 60
Интересни резултати в Евролигата

Интересни резултати в Евролигата

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 15540
  • 0