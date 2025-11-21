Скоулс избра най-добрия бразилец, играл в Англия

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс изигра стотици мачове във Висшата лига срещу различни противници. В подкаста The Good, The Bad and The Football бившият халф беше предизвикан да избере най-добрия бразилец в историята на английското първенство. И Скоулс избра Жуниньо Паулища, халф, който блесна в Англия с екипа на Мидълзбро в три различни периода: общо 157 мача, 34 гола и 26 асистенции.

„Жуниньо беше невероятен. Той беше от онези играчи, с които се сблъскваш, знаете, като Лионел Меси? Никога не знаеш какво ще направи. Беше непредсказуем, беше брилянтен“, каза той.

Освен головете и асистенциите, Жуниньо помогна на Мидълзбро да спечели Купата на лигата през сезон 2003/2004. За Бразилия, изкусният изпълнител на преки свободни удари, един от най-добрите за всички времена, отбеляза пет гола в 53 международни мача.

Освен за Боро, Жуниньо Паулища е играл още в Европа за Атлетико Мадрид от 1997 до 1999 г. и за Селтик. В Бразилия е играл за клубове като Сао Пауло, Фламенго, Васко да Гама и Палмейрас.