Удинезе постави цена на новата си звезда

Удинезе възнамерява да поиска 40 милиона евро за халфа Артур Ата, според журналиста Николо Скира.

Съставът от Удине не желае да пусне 22-годишния французин да напусне през зимния трансферен прозорец, въпреки интереса от други отбори от Серия А и водещи клубове от топ-първенствата на Европа.

Ата отбеляза 2 гола и направи 2 асистенции в 12 мача през сезон 2025/26. Договорът му е до 30 юни 2029 година.

Порталът Transfermarkt оценява трансферната стойност на играча на 12 милиона евро.

Снимки: Gettyimages