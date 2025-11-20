Рафаел Леао: Алегри промени моята нагласа само с две думи

Рафаел Леао, нападателят на Милан и португалския национален отбор, сподели размисли за своето развитие и отношенията си с треньора Масимилиано Алегри в обширно интервю за предаването Morning Footy на CBS. Разговорът се проведе в навечерието на миланското дерби срещу Интер, което ще се състои в неделя на "Сан Сиро". Португалският национал подчерта влиянието на треньора върху начина, по който подхожда към играта.

„Той не ми поиска много неща, каза ми само две думи: „бъди свободен“, започна да обяснява Леао. „Най-важното е да си фокусиран и да имаш правилната нагласа. Той е почти като баща, който моли сина си винаги да бъде по-добър в училище и в живота, да прави нещата по правилния начин. Знам, че той разчита на мен, просто ме моли да остана концентриран дори след гол, да не спирам“, разкри играчът относно указанията на Алегри.

Португалецът засегна и адаптацията си към по-централна позиция в атака, признавайки промяна в начина си на мислене за играта. „Честно казано, харесвам ситуациите един на един, но знаем, че футболът се промени. Днес най-важното е да се вкарват голове, а разликата се прави с отбелязване, не само с дрибъли“, заяви той.

Леао завърши, подчертавайки ролята на треньора в този нов подход: „Той промени моята нагласа, като ме постави по-близо до гола. Понякога, като крило, съм твърде далеч от вратата. Ако искаш да бъдеш решаващият играч, трябва да правиш разликата.“

Следвайте профила на А БОЛА в Google.