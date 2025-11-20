Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Рафаел Леао: Алегри промени моята нагласа само с две думи

Рафаел Леао: Алегри промени моята нагласа само с две думи

  • 20 ное 2025 | 03:21
  • 11
  • 0
Рафаел Леао: Алегри промени моята нагласа само с две думи

Рафаел Леао, нападателят на Милан и португалския национален отбор, сподели размисли за своето развитие и отношенията си с треньора Масимилиано Алегри в обширно интервю за предаването Morning Footy на CBS. Разговорът се проведе в навечерието на миланското дерби срещу Интер, което ще се състои в неделя на "Сан Сиро". Португалският национал подчерта влиянието на треньора върху начина, по който подхожда към играта.

„Той не ми поиска много неща, каза ми само две думи: „бъди свободен“, започна да обяснява Леао. „Най-важното е да си фокусиран и да имаш правилната нагласа. Той е почти като баща, който моли сина си винаги да бъде по-добър в училище и в живота, да прави нещата по правилния начин. Знам, че той разчита на мен, просто ме моли да остана концентриран дори след гол, да не спирам“, разкри играчът относно указанията на Алегри.

Португалецът засегна и адаптацията си към по-централна позиция в атака, признавайки промяна в начина си на мислене за играта. „Честно казано, харесвам ситуациите един на един, но знаем, че футболът се промени. Днес най-важното е да се вкарват голове, а разликата се прави с отбелязване, не само с дрибъли“, заяви той.

Леао завърши, подчертавайки ролята на треньора в този нов подход: „Той промени моята нагласа, като ме постави по-близо до гола. Понякога, като крило, съм твърде далеч от вратата. Ако искаш да бъдеш решаващият играч, трябва да правиш разликата.“

Следвайте профила на А БОЛА в Google.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тиха нощ в НБА

Тиха нощ в НБА

  • 21 ное 2025 | 03:00
  • 292
  • 0
Манчестър Юнайтед получи подкрепа от местното правителство за новия стадион

Манчестър Юнайтед получи подкрепа от местното правителство за новия стадион

  • 21 ное 2025 | 02:55
  • 177
  • 0
Скоулс избра най-добрия бразилец, играл в Англия

Скоулс избра най-добрия бразилец, играл в Англия

  • 21 ное 2025 | 02:28
  • 272
  • 0
Матеус постави Германия сред фаворитите на Световното

Матеус постави Германия сред фаворитите на Световното

  • 21 ное 2025 | 01:54
  • 199
  • 0
Хьонес: Кейн вдъхновява другите на терена

Хьонес: Кейн вдъхновява другите на терена

  • 21 ное 2025 | 01:31
  • 224
  • 0
Коби Мейну казал "да" на Наполи

Коби Мейну казал "да" на Наполи

  • 21 ное 2025 | 00:54
  • 430
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 15:17
  • 26136
  • 87
Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

  • 20 ное 2025 | 11:18
  • 39415
  • 78
Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

  • 20 ное 2025 | 15:31
  • 24228
  • 103
Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

  • 20 ное 2025 | 15:41
  • 20704
  • 10
Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

  • 20 ное 2025 | 14:45
  • 40769
  • 60
Интересни резултати в Евролигата

Интересни резултати в Евролигата

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 15542
  • 0