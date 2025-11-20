Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Здравко Попов се завръща на ринга на 20-и декември

Здравко Попов се завръща на ринга на 20-и декември

  • 20 ное 2025 | 20:18
  • 281
  • 0

Професионалният боксьор Здравко Попов ще стъпи на ринга на бойната верига "Maximum Damage" за първи път. Дебютът му в организацията ще бъде на 20-и декември в Стара Загора.

Все още не е ясно кой ще застане срещу спортиста от Велико Търново, но основателят на "Maximum Damage", Мариян Димитров, сподели за "Спортната джунгла" следното.

„Преговаряме с украинец, който е в Топ 100 на ранглистата. Ще е хубав мач. Още не сме го обявили, защото не е подписан договор“

По-рано тази година 29-годишният нокаутьор записа две победи. Общата му статистика е от 17 успеха и 1 поражение. 

Здравко Попов с доминация над узбекистанец
Здравко Попов с доминация над узбекистанец

Бойната гала на "Maximum Damage" ще предложи 12 срещи в три различни правилника - бокс, ММА и кикбокс. Към момента българските бойци, които са потвърдили участие са Симеон Наковски, Михаил Велчовски, Константин Стойков, Георги Петров. 

