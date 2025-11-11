Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  Собственикът на Берое все още не е решил дали да уволнява Сагерас

Собственикът на Берое все още не е решил дали да уволнява Сагерас

  • 11 ное 2025 | 11:40
  • 484
  • 0

Собственикът на Берое Ернан Банато все още не е взел решение за уволнението на старши треньора Алехандро Сагерас, въпреки слабите резултати на отбора в последно време. “Заралии” се намират в изключително негативна серия от резултати и игри, а върхът на всичко бе отпадането за Купата на страната от третодивизионния Витоша (Бистрица).

Наставникът на Берое разкри: Играчите ги е страх да тренират! Не се готвим на нормален терен
Наставникът на Берое разкри: Играчите ги е страх да тренират! Не се готвим на нормален терен

Старозагорци са все по-близо до последното място в efbet Лига, а на всичко отгоре Сагерас явно има конфликт с определени футболисти.

Паузата в първенство изглежда идеалният момент Берое да разкара Алехандро Сагерас, а дали това ще стане предстои да разберем в следващите дни.

