Собственикът на Берое все още не е решил дали да уволнява Сагерас

Собственикът на Берое Ернан Банато все още не е взел решение за уволнението на старши треньора Алехандро Сагерас, въпреки слабите резултати на отбора в последно време. “Заралии” се намират в изключително негативна серия от резултати и игри, а върхът на всичко бе отпадането за Купата на страната от третодивизионния Витоша (Бистрица).

Старозагорци са все по-близо до последното място в efbet Лига, а на всичко отгоре Сагерас явно има конфликт с определени футболисти.

Паузата в първенство изглежда идеалният момент Берое да разкара Алехандро Сагерас, а дали това ще стане предстои да разберем в следващите дни.